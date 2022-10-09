Україна настріляла першу ліцензію на Олімпіаду-2024
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Ірина Маловічко виконала норматив у стендовій стрільбі
Майже два роки до початку літніх Олімпійських ігор у Парижі. І зараз тільки-но починають розігрувати олімпійські ліцензії. Першу перепустку для України на Ігри-2024 завоювала Ірина Маловічко.
Наша спортсменка, за результатами кваліфікації чемпіонату світу зі стендової стрільби, потрапила до вісімки найкращих, що й принесло їй олімпійську ліцензію, повідомляє Спорт24.
У фінальних змаганнях українка зайняла п'яте місце.
Нагадаємо, що 28-річна Ірина Маловічко виступала на Олімпіаді-2020 у Токіо. Там наша спортсменка показала восьмий результат.
Раніше ми писали, що в мережі висміяли бажання росії поїхати на Олімпіаду : "Місто Ангелів — чортів не приймає!"
А поки в самій росії збираються організувати власні Олімпійські ігри.