Україна настріляла першу ліцензію на Олімпіаду-2024

Ірина Маловічко виконала норматив у стендовій стрільбі

Майже два роки до початку літніх Олімпійських ігор у Парижі. І зараз тільки-но починають розігрувати олімпійські ліцензії. Першу перепустку для України на Ігри-2024 завоювала Ірина Маловічко.

Наша спортсменка, за результатами кваліфікації чемпіонату світу зі стендової стрільби, потрапила до вісімки найкращих, що й принесло їй олімпійську ліцензію, повідомляє Спорт24.

У фінальних змаганнях українка зайняла п'яте місце.

Нагадаємо, що 28-річна Ірина Маловічко виступала на Олімпіаді-2020 у Токіо. Там наша спортсменка показала восьмий результат.

Раніше ми писали, що в мережі висміяли бажання росії поїхати на Олімпіаду : "Місто Ангелів — чортів не приймає!"

А поки в самій росії збираються організувати власні Олімпійські ігри.