Країна-агресор зібралася на Ігри в США

Депутат держдуми Світлана Журова вважає, що росія виступить на Олімпіаді, але лише 2028 року у Лос-Анджелесі. А поки в самій Росії збираються організувати власні Олімпійські ігри.

"Нам хотілося б і на Олімпіаді-2024 у Парижі брати участь. А щодо 2028 року я навіть не маю жодних сумнівів, що це буде.

Ми можемо спокійно посісти командне третє місце", — цитує Журову sports.ru.

Слова колишньої спортсменки відразу висміяли в інтернеті.

"Місто Ангелів — чортів не приймає!" — найяскравіший коментар до заяви Журової. Депутатці держдуми нагадують, що Ігри-2028 пройдуть у США, а отже, потрібно багато чого змінити в росії. Як мінімум, усунути путіна та виплатити репарації Україні.

Нагадаємо, що Світлана Журова відома в минулому ковзанярка. Вона п’ятиразова чемпіонка росії з спринтерського багатоборства (1997, 2000, 2002, 2004, 2005). Чемпіонка світу зі спринтерського багатоборства (2006) та на дистанції 500 м (1996). Олімпійська чемпіонка 2006 року на дистанції 500 метрів.

Поки що російських спортсменів не усунули від Олімпіади-2024, але й не дозволяють брати участь у відбіркових змаганнях. Раніше ми писали, що в росії хочуть замінити Олімпіади Спартакіадами.