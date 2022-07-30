У росії хочуть провести свою Олімпіаду: "Всі країни підтягнуться до нас"

У рф вважають, що нічого не втратять від пропуску Ігор

У росії на тлі розмов про недопуск росіян до Олімпійських ігор-2024 у Парижі замислилися над проведенням альтернативної Олімпіади.

Про це заявив у коментарі для metaratings.ru президент центру спорту та освіти "Самбо-70" Ренат Лайшев. Росіянин вважає, що потрібно провести свою Олімпіаду, яка буде не гірша, ніж ОІ у Парижі. Також Лайшев заявив, що росія нібито нікого ніколи не обманювала у спорті й не лише.

"В принципі, нам по барабану на Олімпіаду, ми проведемо свою Олімпіаду, яка буде не гіршою. Усі країни підтягнуться до нас, до справедливості, до розуму, до загальної форми розуміння прогресу, культури та майбутнього для наших перемог.

Ми все одно найкращі у світі, ми ніколи нікого не дурили, не змішували спорт із політикою. Це ж стосується загальної культури, живопису, естради, класичних творів, книг – ми завжди були до цього лояльні, треба стояти на своєму, і тоді ми досягнемо успіху.

Якщо нас не пустять на Олімпіаду, то ми нічого не втратимо. Треба жити мирно, радіти життю на маленькій планеті, на якій ми живемо, і добиватися миру", – заявив Лайшев.

У мережі лише висміяли слова Лайшева.

У мережі висміяли слова Лайшева, який хоче провести в росії альтернативну Олімпіаду

Нагадаємо, в росії хочуть замінити Олімпіади Спартакіадами. До речі, в рф зараз проходять Сільські ігри, до учасників яких нещодавно звернувся президент росії володимир путін.