В россии хотят провести свою Олимпиаду: "Все страны подтянутся к нам"

В рф считают, что ничего не потеряют от пропуска Игр

В россии на фоне разговоров о недопуске россиян к Олимпийским играм-2024 в Париже задумались о проведении альтернативной Олимпиады.

Об этом заявил в комментарии для metaratings.ru президент центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев. Россиянин считает, что нужно провести свою Олимпиаду, которая будет не хуже, чем ОИ в Париже. Также Лайшев заявил, что россия якобы никого никогда не обманывала в спорте и не только.

"В принципе, нам по барабану на Олимпиаду, мы проведем свою Олимпиаду, которая будет не хуже. Все страны подтянутся к нам, к справедливости, к разуму, к общей форме понимания прогресса, культуры и будущего для наших побед.

Мы все равно самые лучшие в мире, мы никогда никого не обманывали, не смешивали спорт с политикой. Это же касается общей культуры, живописи, эстрады, классических произведений, книг – мы всегда были к этому лояльны, надо стоять на своем, и тогда мы добьемся успеха.

Если нас не пустят на Олимпиаду, мы ничего не потеряем. Надо жить мирно, радоваться жизни на маленькой планете, на которой мы живем, и добиваться мира", – заявил Лайшев.

В сети лишь высмеяли слова Лайшева.

В сети высмеяли слова Лайшева, который хочет провести в рф альтернативную Олимпиаду

Напомним, в россии хотят заменить Олимпиады Спартакиадами. К слову, в рф проходят Сельские игры, к участникам которых недавно обратился президент рф владимир путин.