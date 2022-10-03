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Російський паспорт знищив! Українського футболіста перевірила поліція

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
Сергій Каретник повернувся до українського футболу Новина оновлена 03 жовтня 2022, 08:45
Сергій Каретник повернувся до українського футболу

Клуб Першої ліги СК "Полтава" провів гучний трансфер

Перехід півзахисника Сергія Каретника у "Полтаву" наробив чимало галасу в українському футболі. Справа в тому, що гравець мав російське громадянство. Раніше ми повідомляли, що у Білорусі затримали тренера "Львова", йому загрожує в’язниця.

Звідки у нього російський паспорт та як він опинився в Україні Каретник розповів сайту "Полтави".

"Я ще до повномасштабного вторгнення приїхав додому. Хоча взимку підписав контракт із клубом "Динамо-Владивосток". За кілька днів до закриття трансферного вікна, від безвиході. Але жодного дня я не провів у цьому клубі", — каже Сергій.

"Після початку повномасштабної війни я написав заяву про вихід з російського громадянства, а паспорт просто знищив! До речі, викликали мене в поліцію в Лубнах. Мене перевіряли. Вивчали мій телефон, усі листування в ньому. Але мені приховувати не було чого", — продовжує футболіст.

"Навіщо я приймав громадянство Росії? Розумієте, тоді коли я його отримував, це було потрібно для футболу. Мені тоді було лише 17 років, багатьох речей я не розумів. Питання російського громадянства було більше не моїм рішенням, а людей, які займалися моїм просуванням. Я ніколи не писав відмову від українського громадянства. Я українець і таким залишусь", — підсумував Каретник.

Раніше ми писали, що на футбольному матчі в Кракові вболівальники віддали шану захисникам "Азовсталі".

А в Росії коментаторам заборонили вимовляти ім’я футболіста "через духовні скрєпи".

Теги:
#Перша ліга #Футболіст #ФК Полтава #Російське громадянство