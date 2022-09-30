Гравець збірної України потрапив до десятки найдорожчих футболістів світу
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Трансферна вартість Олександра Зінченка — 32 млн євро
Футболіст національної збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко з початком нового сезону помітно подорожчав. Гравець додав у ціні після відходу з "Манчестер Сіті".
Авторитетний портал Transfermarkt, який спеціалізується на трансферній вартості футболістів, додав до цінника українця ще 7 млн євро. Тепер ціна Зінченка 32 млн євро — і він потрапив до десятки найдорожчих футболістів світу, які грають на позиції лівого захисника.
Найдорожчі ліві захисники світу (версія Transfermarkt ):
- Альфонсо Девіс ("Баварія") — 70 млн євро
- Ендрю Робертсон ("Ліверпуль") — 65 млн євро
- Тео Ернандес ("Мілан") — 55 млн євро
- Марк Кукурелья ("Челсі") — 55 млн євро
- Нуну Мендеш ("ПСЖ") – 50 млн євро
- Ферлан Менді ("Реал") — 40 млн євро
- Бен Чілвелл ("Челсі") – 38 млн євро
- Хосе Гая ("Валенсія") – 35 млн євро
- Кіран Тірні ("Арсенал") — 32 млн євро
- Олександр Зінченко ("Арсенал") — 32 млн євро
Нагадаємо, Зінченко є вихованцем "Шахтаря". Він встиг пограти за російську "Уфу" та нідерландський ПСВ. З 2016 року захищав кольори "Ман Сіті". За цей час 4 рази вигравав АПЛ і Кубок ліги, а також Кубок Англії та Суперкубок Англії.
Раніше ми писали, що в Росії почався переполох через плакат із зображенням Зінченка.