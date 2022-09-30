Гравець збірної України потрапив до десятки найдорожчих футболістів світу

Трансферна вартість Олександра Зінченка — 32 млн євро

Футболіст національної збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко з початком нового сезону помітно подорожчав. Гравець додав у ціні після відходу з "Манчестер Сіті".

Авторитетний портал Transfermarkt, який спеціалізується на трансферній вартості футболістів, додав до цінника українця ще 7 млн євро. Тепер ціна Зінченка 32 млн євро — і він потрапив до десятки найдорожчих футболістів світу, які грають на позиції лівого захисника.

Найдорожчі ліві захисники світу (версія Transfermarkt ):

Альфонсо Девіс ("Баварія") — 70 млн євро Ендрю Робертсон ("Ліверпуль") — 65 млн євро Тео Ернандес ("Мілан") — 55 млн євро Марк Кукурелья ("Челсі") — 55 млн євро Нуну Мендеш ("ПСЖ") – 50 млн євро Ферлан Менді ("Реал") — 40 млн євро Бен Чілвелл ("Челсі") – 38 млн євро Хосе Гая ("Валенсія") – 35 млн євро Кіран Тірні ("Арсенал") — 32 млн євро Олександр Зінченко ("Арсенал") — 32 млн євро

Нагадаємо, Зінченко є вихованцем "Шахтаря". Він встиг пограти за російську "Уфу" та нідерландський ПСВ. З 2016 року захищав кольори "Ман Сіті". За цей час 4 рази вигравав АПЛ і Кубок ліги, а також Кубок Англії та Суперкубок Англії.

Раніше ми писали, що в Росії почався переполох через плакат із зображенням Зінченка.