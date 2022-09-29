Невідомий Шева! СБУ, кіно та кум: 10 цікавих фактів із життя легенди

Герой України ледь не став військовим, пробував себе в політиці та досяг успіху в гольфі

Сьогодні День народження одного з найкращих футболістів в історії України. Андрію Шевченку виповнилося 46 років.

За цей час він встиг багато — стати легендою "Динамо" та "Мілана", виграти Лігу чемпіонів та "Золотий м’яч". Як гравець зіграти на ЧС-2006 і Євро-2012, як тренер вивести національну команду до чвертьфіналу Євро-2020.

Здавалося б, про Шевченка вже все писано-переписано. Однак завжди знайдуться факти, які будуть цікаві не лише для обивателів, а й для вболівальників. Ми зібрали таку десяточку.

1. Шевченко провалив тести під час вступу до футбольної школи київського "Динамо". І тоді батько хотів відправити сина до військового училища. Андрій випросив у батьків рік відстрочки за умови: якщо його знову не візьмуть до "Динамо", то стане військовим. Взяли.

2. Свій перший контракт підписав на зарплату 50 доларів на місяць. На той час це було вдвічі більше, ніж заробляв батько.

3. Коли йшли переговори про трансфер Шевченка з "Динамо" до "Мілана", у СБУ перехопили телефонні розмови, де йшлося про викрадення футболіста. Силовики одразу взяли під охорону Андрія.

4. Шевченко дуже любив грати у хокей. І вечорами, таємно від Валерія Лобановського, приїжджав на льодову арену "Авангард" поганяти шайбу з аматорами.

5. Андрій Шевченко єдиний футболіст, який за життя став Героєм України. 2004 року. Із футболу раніше таку нагороду отримав Лобановський, але посмертно.

6. Пробував свої сили в українській політиці. 1998 року вступив до партії СДПУ(о). А на парламентських виборах 2012 року був другим у списку партії "Україна — Вперед!", яка не пройшла до Верховної Ради.

7. Є професійним гравцем у гольф. 2011 року виграв срібло чемпіонату України, а 2013 року став переможцем турніру одного з гольф-клубів Англії Queenwood Golf Club.

8. Андрія Шевченка можна побачити у кіно. Він знявся у двох італійських фільмах — "Останній ультрас" та "Футбольний тренер-2".

9. 2021 року вийшла книга "Forza Gentile. La mia vita, il mio calcio" (Шляхетна сила. Моє життя, мій футбол). Це автобіографія Шевченка.

10. У футболіста четверо синів: Джордан, Крістіан, Олександр, Райдер-Габріель. Хрещений батько старшого сина – колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі.

Берлусконі тримає на руках сина Шевченка

Але чим би Андрій Шевченко ще не займався, насамперед він мегакласний футболіст. Давайте ще раз насолодимось його голами.