Неизвестный Шева! СБУ, кино и кум: 10 интересных фактов из жизни легенды

Герой Украины едва не стал военным, пробовал себя в политике и преуспел в гольфе

Сегодня День рождения у одного из лучших футболистов в истории Украины. Андрею Шевченко исполнилось 46 лет.

За это время он успел многое — стать легендой "Динамо" и "Милана", выиграть Лигу чемпионов и "Золотой мяч". В качестве игрока сыграть на ЧМ-2006 и Евро-2012, в качестве тренера вывести национальную команду в четвертьфинал Евро-2020.

Казалось бы, о Шевченко уже все писано-переписано. Однако всегда найдутся факты, которые будут интересны не только обывателям, но и болельщикам. Мы собрали такую десяточку.

1. Шевченко провалил тесты при поступлении в футбольную школу киевского "Динамо". И тогда отец хотел отправить сына в военное училище. Андрей выпросил у родителей год отсрочки с условием: если его снова не возьмут в "Динамо", то станет военным. Взяли.

2. Свой первый контракт подписал на зарплату в 50 долларов в месяц. На тот момент это было в два раза больше, чем зарабатывал отец.

3. Когда шли переговоры о трансфере Шевченко из "Динамо" в "Милан", в СБУ перехватили телефонные разговоры, где шла речь о похищении футболиста. Силовики тут же взяли под охрану Андрея.

4. Шевченко очень любил играть в хоккей. И вечерами, в тайне от Валерия Лобановского, приезжал на ледовую арену "Авангард" погонять шайбу с любителями.

5. Андрей Шевченко единственный футболист, который при жизни стал Героем Украины. В 2004 году. Из футбола ранее такую награду получил Лобановский, но посмертно.

6. Пробовал свои силы в украинской политике. В 1998 году вступил в партию СДПУ(о). А на парламентских выборах 2012 года был вторым в списке партии "Украина — Вперед!", которая не прошла в Верховную Раду.

7. Является профессиональным игроком в гольф. В 2011 году выиграл серебро чемпионата Украины, а в 2013 году стал победителем турнира одного из гольф-клубов Англии Queenwood Golf Club.

8. Андрея Шевченко можно увидеть в кино. Он снялся в двух итальянских фильмах — "Последний ультрас" и "Футбольный тренер-2".

9. В 2021 году вышла книга "Forza Gentile. La mia vita, il mio calcio" (Шляхетна сила. Моє життя, мій футбол). Это автобиография Шевченко.

10. У футболиста четверо сыновей: Джордан, Кристиан, Александр, Райдер-Габриель. Крестный отец старшего сына — бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Берлускони держит на руках сына Шевченко

Но чем бы Андрей Шевченко еще не занимался, в первую очередь — он мегаклассный футболист. Давайте еще раз насладимся его голами.