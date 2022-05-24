Андрей Шевченко результативно сыграл в матче звезд футбола – часть средств пойдет на поддержку беженцев из Украины (фото, видео)

Команда украинского футболиста одержала победу

В Италии прошел благотворительный матч с участием футбольных звезд Integration Heroes Match. В их числе и знаменитый украинский форвард и тренер, бывший нападающий "Динамо Киев", "Милана" и "Челси" Андрей Шевченко. Часть собранных средств от мероприятия пойдет на помощь украинским беженцам, которые вынуждены из-за военного вторжения рф покинуть родные дома. Кто принял участие в игре, чем запомнился Шевченко и самые яркие моменты матча – в материале "Телеграфа".

Так, 23 мая в Милане на стадионе "Сан-Сиро" прошел благотворительный матч, в котором сыграли известные на весь мир футболисты. Среди них:

Андрей Шевченко,

Самюэль Это’о,

Андреа Пирло,

Франческо Тотти,

Пауло Дибала,

Жюлио Сезар,

Хавьер Дзанетти,

Филиппо Индзаги,

Лилиан Тюррам,

Весли Снейдер.

Организатором поединка выступил Самюэль Это’О – экс-форвард "Интера" и "Барселоны". Команды Inclusion Icons и United Icons провели два тайма по 35 минут.

Украинец Шевченко (в составе "Inclusion Icons") начал игру с капитанской повязкой. "Шева" сыграл на поле около 20 минут, а на 19 минуте матча украинец отличился ассистом на Кларенса Зеедорфа, и тот сравнял счет во встрече — 1:1. Яркий момент игры на видео ниже.

Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу Inclusion Icons. По итогам второй половины встречи победу одержала команда Шевченко со счётом 4:2. Мячи забивали:

Кларенс Зеедорф (дубль), Алессандро Матри, Альберто Джилардино (Inclusion Icons);

Филиппо Индзаги, Самюэль Это’о (United Icons).

На протяжении всей игры в эфире можно увидеть на трибунах украинские флаги. Продемонстрировал национальный символ в перерыве и сам Шевченко.

Шевченко с флагом. Фото: tribuna.com

Поддержка Украины в матче. Фото: tribuna.com

Следует отметить, что с первых дней полномасштабного нападения рф на Украину украинский футболист поддерживает свою родную страну. Он с друзьями пригласил в Великобританию украинских беженцев. Недавно Шевченко посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Футболист стал первым послом платформы UNITED24 – глобальной инициативы по поддержке Украины.

Когда лучший бомбардир в истории Камеруна Самюэль Это’О выступил с инициативой благотворительного матча, Шевченко сразу откликнулся. Как рассказал он изданию Tuttomercatoweb, вместе с футболистом они разделяют намерения создать мир, свободный от дискриминации.

"В такой момент я могу протянуть руку помощи тем, кто убегает и живет в ужасе от войны", – выступил в поддержку украинских беженцев Шевченко.

Добавим, что часть собранных благодаря благотворительному матчу средств передадут на помощь украинцам, вынужденным бежать от войны за границу. Деньги направят в фонд Самюэля Это’о, а также некоммерческую организацию Slums Dunk Onlus (занимается созданием возможностей для развития и образования в сфере спорта) и будут распределяться по запросам.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинский футболист, вратарь национальной сборной и испанского "Реал Мадрид" Андрей Лунин порадовал поклонников приятной новостью: у него родился первенец. К слову, после полномасштабного нападения рф на территории Украины главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти поддержал украинца, осудив действия агрессора против Украины.

Также поддержал собственную страну и Александр Зинченко, который после завоевания кубка АПЛ обернул кубок во флаг Украины.