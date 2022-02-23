Укр

"В единстве мы победим!": Шевченко прервал молчание после критики в сети

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Андрей Шевченко Новость обновлена 23 февраля 2022, 13:31
Андрей Шевченко

"Шева" высказался после заявлений президента РФ.

Лучший футболист в истории современной Украины Андрей Шевченко, который так и не стал главным тренером сборной Польши, отреагировал на обострение ситуации на Донбассе в связи с последними заявлениями Владимира Путина.

Соответствующий пост "Шева" опубликовал на своей страничке в Instagram.

"Украина – моя Родина! Я всегда гордился своим народом и своей страной! Мы пережили много непростых периодов, и за прошедшие 30 лет сформировались как нация! Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан! Это самое главное наше достояние! Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединиться! В единстве мы победим! Слава Украине!" — написал Шевченко, который прикрепил к посту карту Украины с национальным флагом.

Добавим, что несколько дней "Шева" и ряд других топ-спортсменов хранили молчание, в частности до сих пор не высказались о ситуации Александр Усик и Василий Ломаченко. На это обратили внимание пользователи в сети.

Ранее футболист сборной Украины Александр Зинченко опубликовал патриотический пост.

Теги:
#Украина #Футбол #Андрей Шевченко #Россия
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