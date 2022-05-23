Шевченко, Месси, Самюэль Это'О и другие звезды футбола проведут благотворительный матч, чтобы поддержать украинцев

В прошлом звездный нападающий, а затем главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко планирует вновь выйти на футбольное поле, чтобы поддержать украинских переселенцев. 23 мая в 21:45 на стадионе Сан-Сиро в Милане состоится благотворительный матч, целью которого является сбор средств для поддержки противодействия любой дискриминации и обеспечения нужд украинских переселенцев, вынужденно покинувших свой дом из-за военного вторжения россии.

Организатором поединка является Самюэль Это'О – эксфорвард "Интера" и "Барселоны". Кроме звездного украинца, в матче также примут участие Лионель Месси, Жулио Сезар, Хавьер Дзанетти, Пауло Дибала, Андреа Пирло, Уэсли Снейдер.

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Берем пример с Шевы и поддерживаем Украину!

Стоит заметить, что Андрей Шевченко еще до полномасштабного вторжения россии в Украину открыто выступил в поддержку своей родины и призвал всех объединиться перед лицом агрессии.

Уже после начала войны Шева решил лично помочь украинцам и принять у себя дома в пригороде Лондона детей-беженцев.