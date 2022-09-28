"Азов! Азов!" У Польщі фанати зворушливо підтримали героїв України

На футбольному матчі вболівальники віддали шану захисникам "Азовсталі"

Збірна України завершила свій виступ у Лізі націй матчем у Кракові проти Шотландії. На жаль, українці не змогли здобути таку потрібну перемогу.

Але зараз про інше. Про патріотичний вчинок українських уболівальників на стадіоні у Польщі. Протягом гри трибуни не раз скандували "Азов! Азов!" Так фанати підтримали героїв оборони Маріуполя. Частина з них досі перебуває у полоні, а частину нещодавно обміняли на Медведчука. Серед звільнених Денис Прокопенко – ультрас "Динамо" та командир загону спецпризначення "Азова" з позивним "Редис".

Нагадаємо, що після матчу із Шотландією визначилися кошики для жеребкування Євро-2024. Збірна України потрапила до третього кошика.

Раніше повідомлялося, що молодіжна збірна України переграла Словаччину (3:0) і за сумою двох матчів пробилася на Євро-2023.