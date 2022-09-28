Нічия із Шотландією вилізла боком: Україна дізналася своє місце у відборі на Євро-2024
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Наша команда потрапила до третього кошика, а суперників отримає 9 жовтня
Збірна України на мінорній ноті завершила виступ у Лізі націй. В останньому турі наша команда зіграла внічию з Шотландією.
Це спричинило серйозні наслідки. Мало того, що наша команда не зуміла пробитися до вищого дивізіону Ліги націй, то ще при жеребкуванні відбору на Євро-2024 українці замість другого потрапили до третього кошика. І тепер нам у суперники можуть потрапити такі гранди, як Франція чи Англія.
Жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи відбудеться 9 жовтня у Франкфурті-на-Майні. Німеччина як господар турніру потрапить у фінальну частину Євро-2024 без відбору.
- Перший кошик: Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія, Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща.
- Другий кошик: Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія.
- Третій кошик: Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія.
- Четвертий кошик: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія.
- П’ятий кошик: Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта.
- Шостий кошик: Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.
Команди розділять на десять груп: у семи з них будуть по п’ять команд, у трьох – по шість.
На чемпіонат Європи потраплять по дві найкращі команди кожної з груп. Ще три місця буде розіграно серед 12 переможців груп Ліги націй.
Чемпіонат Європи пройде з 14 червня по 14 липня 2024 року у Німеччині. Чинним володарем трофею є Італія, яка рік тому у фіналі обіграла Англію у серії пенальті.
Раніше ми повідомляли, що молодіжна збірна України переграла Словаччину (3:0) і за сумою двох матчів пробилася на Євро-2023.