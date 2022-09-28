Нічия із Шотландією вилізла боком: Україна дізналася своє місце у відборі на Євро-2024

Наша команда потрапила до третього кошика, а суперників отримає 9 жовтня

Збірна України на мінорній ноті завершила виступ у Лізі націй. В останньому турі наша команда зіграла внічию з Шотландією.

Це спричинило серйозні наслідки. Мало того, що наша команда не зуміла пробитися до вищого дивізіону Ліги націй, то ще при жеребкуванні відбору на Євро-2024 українці замість другого потрапили до третього кошика. І тепер нам у суперники можуть потрапити такі гранди, як Франція чи Англія.

Жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи відбудеться 9 жовтня у Франкфурті-на-Майні. Німеччина як господар турніру потрапить у фінальну частину Євро-2024 без відбору.

Перший кошик: Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія, Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща.

Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія, Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща. Другий кошик: Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія.

Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія. Третій кошик: Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія.

Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія. Четвертий кошик: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія.

Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія. П’ятий кошик: Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта.

Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта. Шостий кошик: Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.

Команди розділять на десять груп: у семи з них будуть по п’ять команд, у трьох – по шість.

На чемпіонат Європи потраплять по дві найкращі команди кожної з груп. Ще три місця буде розіграно серед 12 переможців груп Ліги націй.

Чемпіонат Європи пройде з 14 червня по 14 липня 2024 року у Німеччині. Чинним володарем трофею є Італія, яка рік тому у фіналі обіграла Англію у серії пенальті.

Раніше ми повідомляли, що молодіжна збірна України переграла Словаччину (3:0) і за сумою двох матчів пробилася на Євро-2023.