Адміністратора збірної України підозрюють у відмиванні понад 100 млн грн: у справі замішані футболісти "Шахтаря"

В українському футболі черговий скандал

Днями стало відомо, що правоохоронці у грудні 2020 року відкрили кримінальне провадження проти старшого адміністратора збірної України з футболу Олександра Кісткіна.

Деталі кримінального провадження публікує видання Трибуна. За інформацією джерела, Кісткін підозрюється у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Повідомляється, що з початку своєї роботи у збірній України (2016-2020 роки) сума несплачених податків оцінюється у 115 млн. гривень. Крім того, слідчі вважають, що Олександр проводив у банках фінансові операції, метою яких була легалізація чи відмивання грошей. Таким чином було отримано понад 130 млн. грн.

За даними журналістів, у цій справі фігурують знамениті футболісти та агенти, зокрема ексгравці та гравці донецького "Шахтаря", яким володіє Рінат Ахметов. Джерело зазначає, що переважно Кісткін нібито взаємодіяв з воротарем "Гірників" Андрієм Пятовим, ексзахисником донеччан і головним тренером "Дніпра-1" Олександром Кучером, а також футбольним агентом Вадимом Шаблієм. Це було встановлено за рухом коштів на банківських рахунках Кісткіна.

У 2019 році Кісткін розповідав, як допомагав деяким футболістам.

"Давно дружу з Пятовим — познайомилися у "Ворсклі-2", зараз уже і відпочиваємо сім’ями, кумами. Він запросив до Донецька — допомагати там. Вийшло, що не тільки йому. Що робив? Все. Починаючи від реєстрації машини, зустрічі гостей, бронювання готелю, на стадіон проводив, організовував турніри, займався контрактами з бутсів та рукавичок. Футболістам це важко зробити.Зарплати не було. Я в Шахтарі офіційно не працював. Але мене брали на ігри, літав із командою до Ліги чемпіонів, на базі завжди був", — казав тоді Кісткін.

Крім того, у списку контрагентів фігурують Ярослав Ракицький, Віктор Коваленко, Максим Малишев, Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Жуніор Мораєш, Василь Кобін, Микола Матвієнко, футбольні агенти – Максим Дудченко, Олексій Альохін та Олександр Карпов.

Бюро економічної безпеки продовжує розслідування. Оскільки воно є досудовим, деталі не розголошуються. Кісткін та Українська асоціація футболу (УАФ) відмовилися давати коментарі у цій справі.

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Нагадаємо, Андрій Пятов завершив кар’єру у збірній України після матчу Ліги націй УЄФА проти Вірменії (3:0).

Раніше повідомлялося, що в росії почався переполох через плакат з гравцем збірної України.