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Пятов попрощався зі збірною України, побивши "вічний" рекорд Шовковського (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Андрій Пятов Новина оновлена 11 червня 2022, 22:35
Андрій Пятов

Воротар закінчив на добрій ноті

У суботу, 11 червня, воротар донецького "Шахтаря" та національної команди у матчі Ліги націй УЄФА проти Вірменії (3:0) офіційною завершив кар’єру у збірній України.

Про це повідомляє сайт Української асоціації футболу (УАФ). Пятов після гри попрощався з уболівальниками та партнерами по команді.

37-річного Пятова провели на пенсію із почестями. Андрій став у центральному колі, а потім гравці, одягнені у спеціальні футболки з його зображенням, підбігли до нього і стали його підкидати.

"Так, я дуже вдячний усім хлопцям, хто брав участь у цьому (партнери одразу ж після матчу привітали свого воротаря, — Ред.). Мені дуже і дуже приємно. Це на все життя. Повірте, це ще раз показує, яка у нас збірна дружна. Дякую всім уболівальникам, вони просто чудові. Я дуже ретельно готувався до гри, відкинув усі формальності, був сконцентрований. Але після фінального свистка емоції вже випирали з мене. Я дуже щасливий, дуже вдячний усім", — заявив Пятов.

Додамо, що воротар у грі з Вірменією зробив пару блискучих сейвів та зберіг свої ворота "сухими". Таким чином, Андрій зумів побити рекорд ще одного легендарного українського воротаря, Олександра Шовковського, за кількістю "сухих" ігор у збірній. У "Гірника" таких матчів 47, а у легенди "Динамо" — 46. За інформацією sport.ua, побити цей рекорд буде дуже непросто, адже різниця між другим і наступними місцями просто величезна.

Кількість сухих матчів у воротарів збірної України
Кількість сухих матчів у воротарів збірної України

Пятов з 2006 року захищав кольори збірної України та встиг зіграти 102 ігри за головну команду країни. Він навіть зумів забити гол, який, правда, не було зараховано. Це сталося у відборі на ЧЄ-2016 (0:1) у матчі проти Словаччини.

Пятов відомий своєю холоднокровністю, а також умінням правильно вибирати позицію.

Раніше повідомлялося, що збірна України не зуміла вийти на ЧС-2022, поступившись у фіналі кваліфікації команді Вельсу (1:0). Під час цього поєдинку російські хакери влаштували атаку на сервіс, який транслював гру.

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#Футбол #Збірна України #Збірна Вірменії #Андрій Пятов #Ліга Націй