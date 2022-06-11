Пятов попрощался со сборной Украины, побив "вечный" рекорд Шовковского (видео)

Вратарь закончил на хорошей ноте

В субботу, 11 июня, вратарь донецкого "Шахтера" и национальной команды в матче Лиги наций УЕФА против Армении (3:0) официальной завершил карьеру в сборной Украины.

Об этом сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Пятов после игры попрощался с болельщиками и партнерами по команде.

37-летнего Пятова провели на пенсию с почестями. Андрей стал в центральном круге, а затем игроки, одетые в специальные футболки с его изображением подбежали к нему и стали его подбрасывать.

"Да, я очень благодарен всем ребятам, кто участвовал в этом (партнеры сразу же после матча поздравили своего вратаря, — Ред.). Мне очень и очень приятно. Это на всю жизнь. Поверьте, это еще раз показывает, какая у нас сборная дружная. Спасибо всем болельщикам, они просто великолепны. Я очень тщательно готовился к игре, отверг все формальности, был сконцентрирован. Но после финального свистка эмоции уже выпирали из меня. Я очень счастлив, очень благодарен всем", — заявил Пятов.

Добавим, что вратарь в игре с Арменией сделал пару блестящих сейвов и сохранил свои ворота "сухими". Таким образом, Андрей сумел побить рекорд еще одного легендарного украинского вратаря, Александра Шовковского, по числу "сухих" игр в сборной. У "Горняка" таких матчей 47, а у легенды "Динамо" — 46. По информации sport.ua, побить этот рекорд будет ой как непросто, ведь разница между вторым и последующими местами просто огромна.

Количество сухих матчей у вратарей сборной Украины

Пятов с 2006 года защищал цвета сборной Украины и успел сыграть 102 игры за главную команду страны. Он даже сумел забить гол, который, правда, не был засчитан. Это произошло в отборе на ЧЕ-2016 (0:1) в матче против Словакии.

Пятов знаменит своей хладнокровностью, а также умением правильно выбирать позицию.

Ранее сообщалось, что сборная Украины не сумела выйти на ЧМ-2022, уступив в финале квалификации команде Уэльса (1:0). Во время этого поединка российские хакеры устроили атаку на сервис, который транслировал игру.