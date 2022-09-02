Администратора сборной Украины подозревают в отмывании более 100 млн грн: в деле замешены футболисты "Шахтера"

В украинском футболе очередной скандал

На днях стало известно, что правоохранители в декабре 2020 года открыли уголовное производство против старшего администратора сборной Украины по футболу Александра Кисткина.

Детали уголовного производства публикует издание Трибуна. По информации источника, Кисткин подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем, и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Сообщается, что с начала своей работы в сборной Украины (2016-2020 годы) сумма неуплаченных налогов оценивается в 115 млн гривен. Кроме того, следователи считают, что Александр проводил в банках финансовые операции, целью которых была легализация или отмывание денег. Таким образом было получено более 130 млн грн.

По данным журналистов, в этом деле фигурируют знаменитые футболисты и агенты, в частности экс-игроки и игроки донецкого "Шахтера", которым владеет Ринат Ахметов. Источник отмечает, что в основном Кисткин якобы взаимодействовал с вратарем "Горняков" Андреем Пятовым, экс-защитником дончан и главным тренером "Днепра-1" Александром Кучером, а также футбольным агентом Вадимом Шаблием. Это было установлено по движению средств на банковских счетах Кисткина.

В 2019 году Кисткин рассказывал, как помогал некоторым футболистам.

"Давно дружу с Пятовым – познакомились в "Ворскле-2", сейчас уже и отдыхаем семьями, кумовьями. Он пригласил в Донецк – помогать там. Вышло, что не только ему. Что делал? Все. Начиная от регистрации машины, встречи гостей, бронирование гостиницы, на стадион проводил, организовывал турниры, занимался контрактами по бутсам и перчаткам. Футболистам это тяжело сделать. Зарплаты не было. Я в Шахтере официально не работал. Но меня брали на игры, летал с командой в Лигу чемпионов, на базе всегда был", — говорил тогда Кисткин.

Кроме того, в списке контрагентов фигурируют Ярослав Ракицкий, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Жуниор Мораеш, Василий Кобин, Николай Матвиенко, футбольные агенты – Максим Дудченко, Алексей Алехин и Александр Карпов.

Бюро экономической безопасности продолжает расследование. Поскольку оно является досудебным, то детали не разглашаются. Кисткин и Украинская ассоциация футбола (УАФ) отказались давать комментарии по этому делу.

Напомним, Андрей Пятов завершил карьеру в сборной Украины после матча Лиги наций УЕФА против Армении (3:0).

Ранее сообщалось, что в рф начался переполох из-за плаката с игроком сборной Украины.