Украинский футболист забил феноменальный гол с нулевого угла (видео)

Гол-красавец оказался победным

В субботу, 27 августа, ФК "Львов" в рамках матча 2-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23 принимал "Зарю". Поединок завершился победой гостей со счетом 2:3.

Победный гол записал на свой счет 19-летний нападающий луганчан Даниэль Алефиренко, передает Setanta Sports на своем telegram-канале. Таким образом, "Заря" выиграла два матча подряд и возглавила чемпионат Украины.

В поединке, который проходил на львовской арене "Скиф", гости вышли вперед усилиями Романа Вантуха, Затем "Львов" вышел вперед после ударов Виталия Бойко и Назария Нича. Паритет восстановил защитник "Зари" Дмитрий Мишнев. А на 5-й дополнительной минуте второго тайма Алефиренко невероятным ударом с острого угла поразил ворота Ильющенкова, который не сумел прикрыть ближнюю штангу.

Видео гола Алефиренко

Видеообзор матча "Львов" — "Заря":

Добавим, что "Львов" пропускал первый тур и сейчас находится на дне турнирной таблицы УПЛ с 0 очков.

Напомним, чемпионат Украины по футболу стартовал с сенсационного результата в Киеве, где "Шахтер" не сумел ни забить, ни обыграть "Металлист-1925" (0:0). Кроме того, первый тур запомнился странной реакцией наставника "Кривбасса" Юрия Вернидуба, который кулаком замахнулся на судью.