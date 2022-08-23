Чемпионат Украины стартовал: первая сенсация и большой скандал (видео)

Украинская премьер-лига (УПЛ) сезона 2022/23 официально стартовала

Во вторник, 23 августа, в День Государственного флага Украины матчем "Шахтер" — "Металлист-1925" стартовал ЧУ по футболу.

Поединок прошел в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершился сенсацией со счетом 0:0. Об этом сообщает официальный сайт "Горняков".

Действующие чемпионы Украины практически без легионеров не сумели забить харьковчанам. Перед началом поединка игроки почтили минутой молчания память жертв войны в Украине, а первый символический удар по мячу нанес болельщик "Шахтера" – военнослужащий Вооруженных сил Украины. Добавим, что игру транслировал телеканал Setanta Sports.

Видеообзор матча "Шахтер" — "Металлист-1925"

Полное видео матча "Шахтер" — "Металлист-1925"

Во втором поединке игрового дня "Заря" — "Ворскла" луганчане не допустили съемочную группу Setanta Sports, из-за чего разразился большой скандал. УПЛ уже отреагировала на это. Судьбу луганского клуба будут решать в Украинской ассоциации футбола (УАФ). Добавим, что матч транслировался на "2+2" и Football Hub.

"Съемочная группа официального вещателя не была допущена на матч.

В связи с недопущением "Зарей" съемочной группы на позиции для съемки матча "Заря" – "Ворскла", передвижная телевизионная станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион "Авангард", на котором проводится матч.

После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение контрольно-дисциплинарного комитета УАФ", — сообщили в УПЛ.

К слову в матче "Заря" — "Ворскла" был забит первый гол в новом сезоне украинского футбола. Его автором стал полузащитник "Зари" Егор Назарина.

Напомним, и "Заря", и "Ворскла" не сумели преодолеть квалификацию в Лиге конференций. Полтавский клуб проиграл шведскому АИКу, а луганчане не сумели пройти румынскую "Университатю". В еврокубках от Украины выступят "Шахтер", "Динамо" и "Днепр-1". К слову, "Динамо" 23 августа предстоит сыграть ответную игру раунда плей-офф ЛЧ против "Бенфики". В первом поединке киевляне уступили со счетом 0:2.