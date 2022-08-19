"Бенфика" - "Динамо": онлайн-трансляция матча за Лигу чемпионов

Игра состоится в Лиссабоне

Во вторник, 23 августа, киевское "Динамо", которое в первом матче потерпело поражение от "Бенфики" (0:2) в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23, проведет ответную игру в Португалии.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 22:00 по киевскому времени. Кроме того, в этой статье оперативно будут доступны видео голов, а также хайлайты встречи.

Матч "Бенфика" — "Динамо" пройдет в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу ду Бенфика". На кону поединка стоят десятки миллионов евро, которые получит победитель 2-матчевого противостояния за выход в группу Лиги чемпионов. Проигравший будет довольствоваться более скромными призовыми за участие в Лиге Европы. "Орлы", имея гандикап в 2 мяча, являются безоговорочными фаворитами встречи, а на проход "Бело-синих" букмекеры предлагают космические коэффициенты.

Напомним, жеребьевки групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут 25 и 26 августа соответственно. Точно в ЛЧ от Украины выступит донецкий "Шахтер", который стал победителем ЧУ 2021/22.

Игру "Бенфика" — "Динамо" покажут в Украине в прямом эфире.