"Динамо" с треском провалилось в Лиге чемпионов: видеообзор матча с "Бенфикой"

Киевский клуб продолжит свой путь в Лиге Европы

Во вторник, 23 августа, киевское "Динамо" в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграло с "Бенфикой".

Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" и завершилась убедительной победой португальцев со счетом 3:0. Таким образом, киевский клуб будет выступать на групповой стадии Лиги Европы, а "Бенфика" сыграет в основном раунде Лиги чемпионов.

Футболисты "Бенфики" во второй раз преподали игрокам "Динамо" урок футбола. Хозяева издевались над обороной гостей на протяжении всего первого тайма, забив три безответных гола. За "Орлов" забивали Николас Отаменди, Рафа Силва и Давид Нерес. Во втором тайме "Бенфика" отдала инициативу киевлянам, однако те запомнились лишь ударом с центра поля в исполнении Сидорчука.

Статистика матча Бенфика - Динамо

Видеообзор матча "Бенфика" — "Динамо" (полный матч смотрите на megogo).

Видео голов:

Напомним, в первом матче "Динамо" проиграло "Бенфике" со счетом 0:2. Таким образом, по сумме двух поединков в ЛЧ выступят лиссабонцы, а киевляне будут играть в группе ЛЕ. Жеребьевки следующей стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы запланированы на 25 и 26 августа соответственно, а первый тур в еврокубках сыграют 6/7/8 сентября.

Киевляне стартовали в еврокубках со 2-го квалификационного раунда ЛЧ противостоянием с "Фенербахче". В 3-м отборочном раунде "Бело-синие" прошли австрийский "Штурм".