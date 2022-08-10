"Динамо" со скрипом прошло "Штурм" в Лиге чемпионов: видеообзор матча

"Бело-синие" продолжают свой путь в Лиге чемпионов

Во вторник, 9 августа, киевское "Динамо" после домашней победы над "Штурмом" (1:0) провело ответный поединок с австрийцами в квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23.

Встреча состоялась в Граце (Австрия) на стадионе "Грац-Либенау" и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Штурма" основное время, а в экстра-таймах киевляне сумели обыграть соперника — 1:2. Этот результат вывел "Динамо" в следующий раунд отбора ЛЧ.

В первом тайме "Штурм" после серии атак сумел огорчить Георгия Бущана. На 27-й минуте Беседин "обрезался" в центре, после чего хозяева провели ударную атаку, которая завершилась выстрелом Расмуса Хейлунна из угла вратарской — кипер "Динамо" был бессилен. Во втором тайме киевляне так и не сумели организовать штурм ворот австрийцев, и встреча перешла в овертаймы. В первой 15-минутке "динамовцам" улыбнулась удача. Константин Вивчаренко после блестящей передачи Цыганкова забил гол, решивший судьбу противостояния. Чуть позже Виктор Цыганков установил окончательный счет в игре — 1:2.

Статистика матча Штурм - Динамо в Лиге чемпионов

Полный видеообзор встречи:

Таким образом, "Динамо" пробилось в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов — раунд плей-офф, а "Штурм" продолжит еврокубковую кампанию на групповой стадии Лиги Европы. За выход в группу ЛЧ киевляне поборются с португальской "Бенфикой", которая разобралась с датским "Мидтьюлланном" по сумме двух матчей. Матчи этой стадии турнира пройдут 16/17 и 23/24 августа.

Напомним, "Динамо" во 2-м квалификационном раунде главного еврокубка в 2-матчевом противостоянии прошло "Фенербахче" (0:0, 1:2), выбив турецкий клуб в отбор Лиги Европы. Ответный поединок, который проходил в Стамбуле, завершился фанатским скандалом и штрафом для турецкого коллектива. К слову, в "Фенербахче" не извинялись перед Украиной за кричалку болельщиков про президента рф владимира путина.