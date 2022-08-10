"Динамо" зі скрипом пройшло "Штурм" у Лізі чемпіонів: відеоогляд матчу

"Біло-сині" продовжують свій шлях у Лізі чемпіонів

У вівторок, 9 серпня, київське "Динамо" після домашньої перемоги над "Штурмом" (1:0) провело поєдинок-відповідь з австрійцями у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23.

Зустріч відбулася у Граці (Австрія) на стадіоні "Грац-Лібенау" і завершилася з рахунком 1:0 на користь "Штурму" основний час, а в екстратаймах кияни зуміли перемогти суперника — 1:2. Цей результат вивів "Динамо" у наступний раунд відбору ЛЧ.

У першому таймі "Штурм" після серії атак зумів засмутити Георгія Бущана. На 27-й хвилині Бєсєдін "обрізався" в центрі, після чого господарі провели ударну атаку, яка завершилася пострілом Расмуса Хейлунна з кута воротарського майданчика — кіпер "Динамо" був безсилий. У другому таймі кияни так і не зуміли організувати штурм воріт австрійців, і зустріч перейшла в овертайми. У першій 15-хвилинці "динамівцям" усміхнувся успіх. Костянтин Вівчаренко після блискучої передачі Циганкова забив гол, який вирішив долю протистояння. Трохи згодом Віктор Циганков встановив остаточний рахунок у грі — 1:2.

Статистика матчу Штурм - Динамо у Лізі чемпіонів

Повний відеоогляд зустрічі:

Таким чином, "Динамо"пробилося у вирішальний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів — раунд плей-офф, а "Штурм" продовжить єврокубкову кампанію на груповій стадії Ліги Європи. За вихід у групу ЛЧ кияни поборються з португальською "Бенфікою", яка розібралася з данським "Мідтьюлланном" за сумою двох матчів. Матчі цієї стадії турніру пройдуть 16/17 та 23/24 серпня.

Нагадаємо, "Динамо" у 2-му кваліфікаційному раунді головного єврокубку у 2-матчевому протистоянні пройшло "Фенербахче" (0:0, 1:2), вибивши турецький клуб у відбір Ліги Європи. Поєдинок-відповідь, який проходив у Стамбулі, завершився фанатським скандалом і штрафом для турецького колективу. До речі, у "Фенербахче" не вибачалися перед Україною за кричалку вболівальників про президента росії володимира путіна.