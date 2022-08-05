УЄФА покарав "Фенербахче" за кричалку про путіна

Турецькі фанати почали співати хвалебні оди путіну після пропущеного голу

У п’ятницю, 5 серпня, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) покарав "Фенербахче" за пропутінські кричалки вболівальників у матчі проти "Динамо" (1:2) у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт організації. На наступному матчі стамбульський клуб не дорахується вболівальників.

За інформацією джерела, УЄФА оштрафував "Фенербахче" на €50 тисяч євро. Крім того, турецький гранд зобов’язали закрити трибуну на 5000 місць на наступному домашньому єврокубковому матчі за "кидання предметів та передачу провокаційного повідомлення образливого характеру, тобто незаконні кричалки".

Нагадаємо, фанати "Фенербахче" після першого пропущеного м’яча від "Динамо" почали скандувати: "володимир путін". У підсумку зустріч завершилася мінімальною перемогою киян та вильотом "Канарок" у Лігу Європи. Президент "Фенербахче" відмовився вибачатися перед Україною за дії фанатів і навіть вимагав вибачень від українського посла.

Додамо, що "Динамо" пройшло до 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Кияни у першій грі зі "Штурмом" здобули важливу перемогу (1:0). Матч-відповідь відбудеться 9 серпня. "Фенербахче" у кваліфікації ЛЕ у першому матчі переміг чеський "Словацко" (3:0).