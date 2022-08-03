"Динамо" здобуло ще одну перемогу на шляху до Ліги чемпіонів: відеоогляд матчу зі "Штурмом"

Кияни зробили заділ перед матчем-відповіддю

У середу, 3 серпня, київське "Динамо" у рамках першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 провело гру з австрійським "Штурмом".

Зустріч, що проходила у польському Лодзі на стадіоні "Мейскі", завершилася з рахунком 1:0 на користь киян. Гра-відповідь між клубами відбудеться наступного тижня.

"Динамо" у перші хвилини зіткнулося з грамотним пресингом із боку суперника. "Штурм" блискуче провів перші 30 хвилин і мав забивати щонайменше двічі, але форварду австрійців Хейлунну не вистачило точності. Після "Біло-сині" захопили ініціативу та закономірно забили. Героєм поєдинку вдруге поспіль став Олександр Караваєв, який вразив ворота гостей блискучим ударом з льоту.

У другому таймі картина гри не змінилася, і кияни без проблем довели матч до перемоги.

Статистика матчу Динамо – Штурм

Повний відеоогляд зустрічі:

Зазначимо, гра-відповідь між командами відбудеться у вівторок, 9 серпня, в Австрії. Переможець 2-матчевого протистояння вийде у фінальний раунд кваліфікації ЛЧ — раунд плей-офф, де зіграє з переможцем пари "Бенфіка" (Португалія)/"Мідтьюллан" (Данія). Португальці у першій грі (4:1) фактично вирішили всі питання щодо переможця дуелі. Той, хто програє, опиниться на груповій стадії Ліги Європи.

Нагадаємо, у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" сенсаційно пройшло "Фенербахче" (0:0, 1:2). Гра-відповідь у Стамбулі запам’яталася фанатським скандалом через пропутінські кричалки вболівальників турецького клубу.