"Динамо" в емоційному матчі пройшло "Фенербахче" у Лізі чемпіонів (відео)

Кияни продовжать боротьбу у головному єврокубку

У середу, 27 липня, київське "Динамо" провело в гостях гру-відповідь Ліги чемпіонів проти "Фенербахче".

Зустріч, що проходила у Стамбулі на стадіоні "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу", завершилася з рахунком 1:1 у основний час, а за підсумками екстра-таймів кияни вирвали перемогу — 1:2. Таким чином, за сумою двох матчів до наступного раунду ЛЧ пробилося саме "Динамо".

З перших хвилин поєдинку кияни просто потрапили під каток. Футболісти "Фенербахче" створили безліч моментів і навіть не думали зупинятися, однак у рамці "Біло-синіх" блискуче діяв Георгій Бущан. Стамбульський колектив чинив серйозний тиск на ворота "Динамо", поки на початку другого тайму Юксек не отримав видалення за 2 жовті картки. Підопічні Мірчі Луческу відразу реалізували більшість. На 57-й хвилині Віталій Буяльський після передачі Кендзьори відкрив рахунок. Через 13 хвилин турки могли відігратися, але Валенсія не зумів переграти з "точки" Бущана, який відбив пенальті. "Фенер" тиснув навіть у меншості й таки досяг свого. За хвилину до кінця основного часу Оттіло Солої після навісу з кутового головою зрівняв рахунок.

В екстратаймах кияни грали краще в атаці та закономірно не довели справу до серії пенальті. У другому овертаймі Олександр Караваєв розстріляв ворота свого колишнього клубу, принісши "Біло-синім" путівку до 3-го відбіркового раунду ЛЧ.

Повний відеоогляд зустрічі:

Перша гра між командами, що відбулася в польському Лодзі, завершилася "сухою" нічиєю — 0:0. Таким чином, "Динамо" пробилося до 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів, де зіграє зі "Штурмом" (Австрія). "Фенербахче" опинився у Лізі Європи (другий за силою єврокубок), де у рамках 3-го кваліфікаційного раунду ЛЕ зустрінеться зі "Словацко" (Чехія).

Зазначимо, матчі наступної стадії єврокубків відбудуться на початку серпня. 2 серпня відбудеться жеребкування останнього кваліфікаційного раунду у всіх єврокубках – раунду плей-офф.

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