"Фенербахче" – "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Важливу гру кияни проведуть у гостях

У середу, 27 липня, київське "Динамо" після "домашньої" нічиєї з "Фенербахче" (0:0) зіграє матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з турками в Стамбулі.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію матчу, який пройде на стадіоні "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу", початок зустрічі — о 20:00 за київським часом. Тут будуть оперативно доступні відео голів, а також найкращі моменти зустрічі.

Кияни дали бій туркам у Лодзі, проте стамбульська команда все-таки виглядала краще в атаці. У Туреччині вболівальники гнатимуть своїх улюбленців уперед, а тому "динамівцям" явно буде важко.

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Додамо, що букмекери не вірять у київський клуб і пророкують "Біло-синім" поразку та виліт із головного єврокубка. Зазначимо, переможець матчу "Фенербахче" — "Динамо" проб’ється до 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів, де зіграє зі "Штурмом" (Австрія). Той, хто програє, опиниться в Лізі Європи (другий за силою єврокубок), де в рамках 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ зустрінеться зі "Словацко" (Чехія).

Матч "Фенербахче" — "Динамо" безкоштовно покажуть в Україні. Додамо, що паралельно грі у Стамбулі відбудеться матч полтавської "Ворскли" у Лізі конференцій.