"Фенербахче" 0:0 "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
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Важную игру киевляне проводят в гостях
В среду, 27 июля, киевское "Динамо" после "домашней" ничьей с "Фенербахче" (0:0) играет ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с турками в Стамбуле.
"Телеграф" ведет текстовую трансляцию матча, который пройдет на стадионе "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу", начало встречи — в 20:00 по киевскому времени. Здесь будут оперативно доступны видео голов, а также лучших моментов встречи.
47' — Кинг с угла вратарской пробил мимо ворот.
46' — Валенсия с метров 15 угрожал воротам Бущана — рядом со штангой.
Начался второй тайм.
Первый тайм окончен. Перерыв.
45+1' — Дубинчак пробил издали — очень неточно.
3 минуты добавлено к первому тайму.
33' — Сидорчук нарушил правила в атаке — желтая карточка.
31' — Первый момент у "Динамо": Цыганков выходил один на один с вратарем, но далеко отпустил мяч и врезался в кипера.
22' — Кинг не реализовал выход один на один — везет "Динамо".
20' — Штанга! Ирфан Джан Кахведжи со стандарта угодил в каркас ворот.
17' — Росси угрожал воротам Бущана с линии штрафной — мимо.
16' — Э. Валенсия пробил головой — чуть выше ворот.
14' — Цыганков уже с желтой карточкой.
10' — Кинг забивает гол, но взятие ворот не засчитано из-за нарушения правил на Кендзере.
6' — Осайи-Сэмюэл бьет с линии штрафной — "динамовец" заблокировал выстрел.
2' — Кинг из убойной позиции пробил мимо ворот.
Матч начался!
Незадолго до начала игры стали известны стартовые составы команд:
Киевляне дали бой туркам в Лодзе, однако стамбульская команда все-таки выглядела предпочтительнее в атаке. В Турции болельщики наверняка будут гнать своих любимцев вперед, а потому "динамовцам" явно будет тяжело.
Добавим, что букмекеры не верят в киевский клуб и предрекают "Бело-синим" поражение и вылет из главного еврокубка. Отметим, победитель матча "Фенербахче" — "Динамо" пробьется в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, где сыграет со "Штурмом" (Австрия). Проигравший окажется в Лиге Европы (второй по силе еврокубок), где в рамках 3-го квалификационного раунда ЛЕ встретится со "Словацко" (Чехия).
Следующие матчи еврокубков запланированы на начало августа. 2 августа состоится жеребьевка решающего раунда отбора в ЛЕ, ЛЧ, ЛК — раунда плей-офф
Матч "Фенербахче" — "Динамо" бесплатно покажут в Украине. Добавим, что параллельно игре в Стамбуле состоится матч полтавской "Ворсклы" в Лиге конференций.