"Фенербахче" 0:0 "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Важную игру киевляне проводят в гостях

В среду, 27 июля, киевское "Динамо" после "домашней" ничьей с "Фенербахче" (0:0) играет ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с турками в Стамбуле.

"Телеграф" ведет текстовую трансляцию матча, который пройдет на стадионе "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу", начало встречи — в 20:00 по киевскому времени. Здесь будут оперативно доступны видео голов, а также лучших моментов встречи.

47' — Кинг с угла вратарской пробил мимо ворот.

46' — Валенсия с метров 15 угрожал воротам Бущана — рядом со штангой.

Начался второй тайм.

Первый тайм окончен. Перерыв.

45+1' — Дубинчак пробил издали — очень неточно.

3 минуты добавлено к первому тайму.

33' — Сидорчук нарушил правила в атаке — желтая карточка.

31' — Первый момент у "Динамо": Цыганков выходил один на один с вратарем, но далеко отпустил мяч и врезался в кипера.

22' — Кинг не реализовал выход один на один — везет "Динамо".

20' — Штанга! Ирфан Джан Кахведжи со стандарта угодил в каркас ворот.

17' — Росси угрожал воротам Бущана с линии штрафной — мимо.

16' — Э. Валенсия пробил головой — чуть выше ворот.

14' — Цыганков уже с желтой карточкой.

10' — Кинг забивает гол, но взятие ворот не засчитано из-за нарушения правил на Кендзере.

6' — Осайи-Сэмюэл бьет с линии штрафной — "динамовец" заблокировал выстрел.

2' — Кинг из убойной позиции пробил мимо ворот.

Матч начался!

Незадолго до начала игры стали известны стартовые составы команд:

Стартовый состав Фенербахче на матч с Динамо

Стартовый состав Динамо на матч с Фенербахче

Киевляне дали бой туркам в Лодзе, однако стамбульская команда все-таки выглядела предпочтительнее в атаке. В Турции болельщики наверняка будут гнать своих любимцев вперед, а потому "динамовцам" явно будет тяжело.

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Добавим, что букмекеры не верят в киевский клуб и предрекают "Бело-синим" поражение и вылет из главного еврокубка. Отметим, победитель матча "Фенербахче" — "Динамо" пробьется в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, где сыграет со "Штурмом" (Австрия). Проигравший окажется в Лиге Европы (второй по силе еврокубок), где в рамках 3-го квалификационного раунда ЛЕ встретится со "Словацко" (Чехия).

Следующие матчи еврокубков запланированы на начало августа. 2 августа состоится жеребьевка решающего раунда отбора в ЛЕ, ЛЧ, ЛК — раунда плей-офф

Матч "Фенербахче" — "Динамо" бесплатно покажут в Украине. Добавим, что параллельно игре в Стамбуле состоится матч полтавской "Ворсклы" в Лиге конференций.