"Динамо" в эмоциональном матче прошло "Фенербахче" в Лиге чемпионов (видео)

Киевляне продолжат борьбу в главном еврокубке

В среду, 27 июля, киевское "Динамо" провело в гостях ответную игру Лиги чемпионов против "Фенербахче".

Встреча, проходившая в Стамбуле на стадионе "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу", завершилась со счетом 1:1 в основное время, а по итогам экстра-таймов киевляне вырвали победу — 1:2. Таким образом, по сумме двух матчей в следующий раунд ЛЧ пробилось именно "Динамо".

С первых минут поединка киевляне просто попали под каток. Футболисты "Фенербахче" создали уйму моментов и даже не думали останавливаться, однако в рамке "Бело-синих" блестяще действовал Георгий Бущан. Стамбульский коллектив оказывал серьезное давление на ворота "Динамо", пока в начале второго тайма Юксек не заработал удаление за 2 желтые карточки. Подопечные Мирчи Луческу тут же реализовали большинство. На 57-й минуте Виталий Буяльский после передачи Кендзеры открыл счет. Спустя 13 минут турки могли отыграться, но Валенсия не сумел переиграть с "точки" Бущана, отразившего пенальти. "Фенер" давил даже в меньшинстве и таки добился своего. За минуту до конца основного времени Оттило Солои после навеса с углового головой сравнял счет.

В экстра-таймах киевляне играли лучше в атаке и закономерно не довели дело до серии пенальти. Во втором овертайме Александр Караваев расстрелял ворота своего бывшего клуба, принеся "Бело-синим" путевку в 3-й отборочный раунд ЛЧ.

Полный видеообзор встречи:

Первая игра между командами, которая состоялась в польском Лодзе, завершилась "сухой" ничьей — 0:0. Таким образом, "Динамо" пробилось в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, где сыграет со "Штурмом" (Австрия). "Фенербахче" оказался в Лиге Европы (второй по силе еврокубок), где в рамках 3-го квалификационного раунда ЛЕ встретится со "Словацко" (Чехия).

Отметим, матчи следующей стадии еврокубков пройдут в начале августа. 2 августа состоится жеребьевка последнего квалификационного раунда во всех еврокубках — раунда плей-офф.

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