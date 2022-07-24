АИК - "Ворскла": где и когда смотреть ответный матч Лиги конференций

Украинцам придется выбирать, смотреть игру "Динамо" или "Ворсклы"

"Ворскла" после победы над "АИКом" (3:2) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23 вновь сыграет со шведами. Этот поединок будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине на Espreso.TV и не только.

Об этом сообщает официальный транслятор поединка. Встреча будет доступна для просмотра на YouTube-канале Espreso.TV, а также на YouTube-канале полтавского клуба. Матч АИК — "Ворскла" состоится в среду, 27 июля, в Сольне на стадионе "Френдс Арена", начало встречи — в 20:00 по киевскому времени.

Отметим, команды сражаются за выход в третий квалификационный раунд ЛК. Победитель 2-матчевого противостояния окажется там и сыграет с победителем пары "Валмиера" (Латвия) / "Шкендия" (Северная Македония). Их ответный матч запланирован на 28 июля. К слову, букмекеры считают, что АИК пройдет полтавчан. Добавим, что проигравшая команда вылетает из еврокубков.

Напомним, киевское "Динамо" начнет свой ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Фенербахче" в то же врем, что и полтавская "Ворскла". Поэтому украинцам придется выбирать, какую игру смотреть вживую. К слову, матч "Бело-синих" также будет показан на территории Украины бесплатно.