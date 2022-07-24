АІК — "Ворскла": де і коли дивитись матч-відповідь Ліги конференцій

Українцям доведеться обирати, дивитися матч "Динамо" чи "Ворскли"

"Ворскла" після перемоги над "АІКом" (3:2) у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23 знову зіграє зі шведами. Цей поєдинок буде доступним для перегляду в прямому ефірі в Україні на Espreso.TV і не тільки.

Про це повідомляє офіційний транслятор поєдинку. Зустріч буде доступна для перегляду на YouTube-каналі Espreso.TV, а також на YouTube-каналі полтавського клубу. Матч АІК — "Ворскла" відбудеться у середу, 27 липня, у Сольні на стадіоні "Френдс Арена", початок зустрічі — о 20:00 за київським часом.

Зазначимо, команди борються за вихід до третього кваліфікаційного раунду ЛК. Переможець 2-матчевого протистояння опиниться там і зіграє з переможцем пари "Валмієра" (Латвія)/"Шкендія" (Північна Македонія). Їхній матч-відповідь заплановано на 28 липня. До речі, букмекери вважають, що АІК пройде полтавців. Додамо, що команда, що програє, вилітає з єврокубків.

Нагадаємо, київське "Динамо" почне свій матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з "Фенербахче" в той же час, що і полтавська "Ворскла". Тому українцям доведеться обирати, яку гру дивитися наживо. До речі, матч "Біло-синіх" також буде показано на території України безкоштовно.