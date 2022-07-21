"Ворскла" 2:2 АІК: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій (відео)

Полтавський клуб стартує у єврокубках

У четвер, 21 липня, "Ворскла" стартує в Лізі конференцій сезону 2022/23 матчем проти шведського АІКу.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги пряму відеотрансляцію матчу 2-го кваліфікаційного раунду ЛК "Ворскла" — АІК. Зустріч відбудеться у Стокгольмі (Швеція) на стадіоні "Стокхольмс", початок поєдинку о 20:00 за київським часом. Онлайн матчу доступний на YouTube-каналі Espreso.TV.

Зазначимо, полтавці вийшли в єврокубки, посівши 5-е місце в чемпіонаті України сезону 2021/22, який був зупинений достроково через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Переможець 2-матчевого протистояння "Ворскла" — АІК проб’ється до 3-го кваліфікаційного ранду Ліги конференцій, а команда, яка програє, залишить єврокубки. Через війну в Україні обидва матчі полтавці проведуть у Стокгольмі. Гра-відповідь між клубами відбудеться в середу, 27 липня.

Раніше повідомлялося, де ще можна подивитися матчі "Ворскла" — АІК у прямому ефірі. Крім того, букмекери дали невтішний прогноз для полтавців на цю єврокубкову кампанію.

Нагадаємо, "Динамо" стартувало у Лізі чемпіонів матчем у Польщі.