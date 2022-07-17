"Ворскла" — АІК: де і коли дивитись матч Ліги конференцій

Гру можна буде подивитися безплатно

Стартовий єврокубковий матч "Ворскли", яка посіла 5-е місце за підсумками чемпіонату України 2021/22, проти шведського АІКу в Лізі конференцій УЄФА сезону 2022/23 можна буде подивитися одразу на кількох YouTube-каналах.

Про це повідомляє пресслужба полтавської команди у Facebook. Матч в прямому ефірі буде доступний на кількох каналах YouTube.

Перша гра 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій "Ворскла" — АІК відбудеться у четвер, 21 липня, у Стокгольмі (Швеція) на стадіоні "Стокхольмс", початок зустрічі — о 19:00 за київським часом. Поєдинок можна буде переглянути на YouTube-каналах Espreso.TV, а також на клубному каналі полтавської команди.

Першу гру між командами розсудить швейцарська бригада арбітрів на чолі з Урсом Шнідером. Додамо, що матч-відповідь "Ворскла" також проведе у Швеції. Цей поєдинок відбудеться у середу, 27 липня.

Зазначимо, букмекери вважають, що "Ворскла" програє АІКу у першому матчі, а також вилетить із турніру за підсумками 2-матчевого протистояння.

Раніше повідомлялося, що технічний спонсор збірної України з футболу розпочав співпрацю з російськими командами.