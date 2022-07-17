"Ворскла" - АИК: где и когда смотреть матч Лиги конференций

Игру можно будет посмотреть бесплатно

Стартовый еврокубковый матч "Ворсклы", которая заняла 5-е место по итогам чемпионата Украины 2021/22, против шведского АИКа в Лиге конференций УЕФА сезона 2022/23 можно будет посмотреть сразу на нескольких YouTube-каналах.

Об этом сообщает пресс-служба полтавской команды в Facebook. Матч в прямом эфире будет доступен на нескольких YouTube-каналах.

Первая игра 2-го квалификационного раунда Лиги конференций "Ворскла" — АИК состоится в четверг, 21 июля, в Стокгольме (Швеция) на стадионе "Стокхольмс", начало встречи — в 19:00 по киевскому времени. Поединок можно будет посмотреть на YouTube-каналах Espreso.TV, а также на клубном канале полтавской команды.

К слову, первую игру между командами рассудит швейцарская бригада арбитров во главе с Урсом Шнидером. Добавим, что ответный матч "Ворскла" также проведет в Швеции. Этот поединок пройдет в среду, 27 июля.

Отметим, букмекеры считают, что "Ворскла" проиграет АИКу в первом матче, а также вылетит из турнира по итогам 2-матчевого противостояния.

Ранее сообщалось, что технический спонсор сборной Украины по футболу начал сотрудничество с российскими командами.