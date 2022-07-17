"Ворскле" предрекают быстрый вылет из еврокубков: прогноз на матч Лиги конференций с АИКом

Специалисты не верят в украинский клуб

Аналитики оказались не на стороне полтавской "Ворсклы", которая стала 5-й по итогам сезона УПЛ 2021/22, в противостоянии со шведским АИКом в Лиге конференций УЕФА сезона 2022/23.

Об этом сообщает букмекерская компания "Пари-Матч". Специалисты считают, что у полтавской команды практически нет шансов на успех в первой игре.

По мнению букмекеров, украинский клуб является андердогом в первой встрече. На успех "Ворсклы" можно сделать ставку с коэффициентом 5,00. В то же время триумф номинальных гостей оценивается коэффициентом 1,76, а ничья — 3,30. Аналитики считают, что поединок, вероятнее всего, завершится победой АИКа со счетом 0:1 (коэффициент 5,50).

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций "Ворскла" — "АИК" (данные за 17 июля):

Пари-Матч: (победа "Ворсклы" 5,00 — ничья 3,30 — победа АИКа 1,76)

"Ворскла" из-за полномасштабного вторжения рф в Украину вынуждена сыграть оба стартовых матчей во втором отборочном раунде ЛК на выезде. Первый поединок состоится в четверг, 21 июля, на стадионе "Стокхольмс" в Стокгольме (Швеция), начало встречи — в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что cпонсор сборной Украины по футболу начал сотрудничество с российскими клубами.

Напомним, юный украинский футболист собрал больше 100 тысяч гривен для ВСУ.