9-летний украинский футболист собрал больше 100 тысяч гривен для ВСУ

На этом юный спортсмен не остановился

Воспитанник ФК "Рух" Лука Аронов присоединился к сбору на внедорожники для ВСУ, которые на протяжении 143 дней защищают нашу страну от российских оккупантов.

Юный футболист вместе с отцом выставили на аукцион марки "русский военный корабль", а все вырученные деньги (120 тысяч гривен) были потрачены на приобретение авто для украинских защитников. Об этом сообщает официальный сайт львовской команды.

К слову, автомобиль уже на фронте и помогает крушить оккупантов. 9-летний Лука на этом не остановился и теперь собирает 225 тысяч гривен еще на две машины для украинской армии. На этот раз мальчик выставил на аукцион марки "Украинская мрия". Уже собрано 100 тысяч гривен. Сбор денег ведется на странице юного футболиста в Instagram.

Сам Лука так прокомментировал свой поступок, который не остался незамеченным. Мальчика поблагодарил лично глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Я считаю, что в это время каждый украинец должен приносить пользу своей стране, поэтому мы решили собирать средства для наших военных. Мне приятно, что меня отметил Максим Козицкий, но хочу сказать, что это не только моя заслуга, но и всех людей, присылавших средства, и волонтеров, которые нам помогали", — сказал Лука.

Читайте также: Категория Украина Притула ответил, куда пойдут деньги, собранные на Байрактары: "Это решаю не я" Фонд шоумена и волонтера находится на постоянной связи с военными и не действует без согласования с их потребностями

Ранее сообщалось, что 10-летняя украинская чемпионка довела Сергея Притулу до слез своим поступком для ВСУ.

Напомним, 7-летний украинский спортсмен отдал все свои "сбережения" украинской армии.