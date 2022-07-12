Поступок 10-летней чемпионки довел Притулу до слез: видео порвало сеть

Спортсменка играла в шашки с незнакомцами, собирая деньги для ВСУ

Украинская чемпионка мира по шашкам среди девочек до 10 лет Валерия Ежова собрала для ВСУ 21 тысячу гривен и передала деньги в Фонд Сергея Притулы, который недавно за несколько дней собрал внушительную сумму на 4 "Байрактара".

Об этом рассказал сам Притула на своей страничке в Facebook. В сети также распространяется видео с реакцией Сергея на такое решение маленькой девочки.

10-летняя киевлянка играла с людьми на улице в шашки. Проигравший должен был пожертвовать деньги на ВСУ (любую сумму от 1 грн, — Ред.). Маленькая украинка выиграла все партии и собрала 21 тысячу гривен. Добавим, что многие прохожие жертвовали деньги и не играли с юной чемпионкой.

Валерия Ежова играла с прохожими в шашки, собирая деньги на ВСУ

"Лысый ботокс сдохнет и так и не поймет, почему проиграл. А потому что наш народ с такими детьми победить невозможно!" – так Притула прокомментировал благородный поступок девочки.

Реакция Сергея Приюты на поступок девочки

Деньги на нужды ВСУ собирают даже самые маленькие украинцы. Ранее семилетний спортсмен отдал все свои "сбережения" военным, чтобы приблизить победу.

Напомним, что украинский силач Алексей Новиков выиграл титул Strongman Classic, подтвердив звание сильнейшего человека на планете. После триумфа стронгмен призвал помогать украинским военным.