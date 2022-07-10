Семилетний украинский спортсмен отдал все свои "сбережения" военным, чтобы ускорить победу (видео)

Мальчик собирал деньги на компьютерную игру, но решил пожертвовать деньги военным

В Луцке семилетний мальчик Илья Шмигель, который занимается в одном из спортклубов города, решил пожертвовать на нужды Вооруженных сил Украины все свои деньги.

Об этом сообщает "Суспільне Луцьк" на своем YouTube-канале. В сюжете мама ребенка Оксана рассказала, что Илья хочет, чтобы война закончилась как можно быстрее.

Илье Шмигелю семь лет он занимается спортом. Говорит: за год собирал деньги на компьютерную игру. Откладывал из "наколядованных" и карманных, которые давали родители на ежедневные нужды. Когда началась полномасштабная война, понял, что хочет помочь Украине победить и спросил маму, как он может это сделать. В итоге ребенок отдал накопленную 1000 грн на нужны украинских военных своему тренеру, который занимается волонтерской деятельностью в спортклубе.

"Хочу, чтобы просто закончилась война, чтобы мы спокойно жили. У нас есть котик и как начинается воздушная тревога, он пугается сирен", — сказал Илья.

"Как то подошел ко мне и спросил, что я могу сделать, чтобы война завершилась быстрее. Я ответила, что многое: нарисовать рисунок для воинов, заработать деньги, а потом их задонатить кому-то на помощь. Он был безмерно счастлив, зная, что может как-то прикоснуться к нашей победе, которая обязательно будет", — отметила мама ребенка.

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Ранее сообщалось, что украинский стронгмен Алексей Новиков выиграл титул Strongman Classic, подтвердив звание сильнейшего человека на планете. После триумфа силач призвал помогать ВСУ.

Напомним, в конце мая литовский телеведущий и журналист Андрюс Тапинас объявил сбор средств на "Байрактар" для ВСУ. Нужную сумму в 5 миллионов евро неравнодушные жители страны собрали всего за три дня.