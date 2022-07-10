"Лучшие поздравления - это помощь ВСУ": украинец во второй раз стал сильнейшим человеком в мире

Силач не забыл про ВСУ

Украинский стронгмен Алексей Новиков выиграл титул Strongman Classic, подтвердив звание сильнейшего человека на планете.

Об этом сообщает GiantsLiveWSM в Twitter. Украинец во второй раз сумел победить на данных соревнованиях.

26-летний Новиков на турнире в Лондоне набрал 54 балла в общем зачете, опередив ближайшего оппонента — канадца Митчелла Хупера на 10 очков. "Бронзу" завоевал американец Эван Синглтон (41,5 балла).

Добавим, что соревнования состояли из пяти упражнений: подъема гантелей/дамбла (где неофициальный мировой рекорд – 153 кг – принадлежит именно Новикову), "ворот Геркулеса", "прогулки фермера" с грузом, тяги акселя и подъема камней на пьедестал.

После триумфа в Лондоне Новиков призвал фанатов жертвовать деньги защитникам Украины: "Лучшее поздравление для меня — это донат для пацанов", — написал украинский силач в сторис на своей странице в Instagram. В марте Новиков передал на нужды ВСУ 100 тысяч долларов, которые заработал на соревнованиях в США.

Алексей Новиков призвал помогать ВСУ

Напомним, в ноябре 2020 года Новиков завоевал титул сильнейшего человека планеты на соревнованиях World Strongest Man. А в апреле 2022 года украинец получил титул "Самый сильный человек Европы-2022" на соревновании силачей в Лидсе (Великобритания).

Ранее сообщалось, что на войне с рф погиб украинский силач.