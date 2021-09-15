Самый сильный человек планеты Алексей Новиков: "Деньги не доходят до спортсменов, оседая в федерациях"

"Телеграф" пообщался с известным стронгменом Алексеем Новиковым о реалиях украинского спорта

Ах, как хочется гордо перечислять завоеванные на Олимпиаде, чемпионатах Европы и мира медали, чувствовать себя причастными к спортивным достижениям соотечественников, а также позволить себе попенять тем, кто не достиг пьедестала: "Что же вы не оправдали наших надежд…"! Это не про всех нас, а об особой категории людей, имеющих к спорту самое непосредственное отношение — чиновниках этой отрасли экономики и бизнеса. Вроде бы понятно — отдача будет пропорциональна количеству средств, вложенных в спортивные базы и самих атлетов? Однако на практике получается иначе и спортсмены получают свои награды исключительно на пределе сил и духа, то есть, не "благодаря", а "вопреки".

Яркий пример тому — успех киевского стронгмена Алексея Новикова, который в ноябре прошлого года победил в турнире World Strongest Man, в 24 года стал самым сильным человеком планеты. И самым молодым за всю историю этого звания.

Что стало залогом такого свершения, чувствуют украинские стронгмены поддержку профильного министерства и кто может помочь силачам, "Телеграф" узнавал у самого атлета.

Тренировки, наставления, поддержка и еще немного удачи

Собеседник, кстати, месяц назад вернулся с очередного богатырского многоборья, на этот раз с Британских островов, и традиционно — с главной наградой.

Алексей Новиков с главной наградой

- Это был турнир Strongman Classic 2021, который проходил в Лондоне на самой престижной арене королевства, а может и мира, Royal Albert Hall. Соревнования проводила организация Giants Live. Из конкурентов был самый сильный человек планеты на актуальный 2021 год — Том Столтман (Tom "The Albatross" Stoltman) и еще несколько спортсменов высокого уровня. Там не было слабых спортсменов, только элита, всего 11 человек. На такую арену с таким уровнем организации приглашают лучших из лучших, — без малейшего пафоса сообщает Алексей Новиков.

После Лондона спортсмен отправился в Шотландию к своему другу Люку Столтману (5-кратному победителю Национального первенства стронгменов и брату Тома) и некоторое время гостил там, знакомясь с шотландскими традициями и культурой. Ну как тут не спросить — примерил ли украинец шотландский килт?

- Конечно, примерил. У килта достаточно серьезная и большая история: у каждого клана, которых в Шотландии несколько десятков, свой особый рисунок и цвет ткани килта, а также свои герб, фамилия и территория. И мне было очень интересно узнать об этом. Люк Столтман подарил мне такой комплект мужского национальной одежды. Это клан его бабушки, следовательно, он поделился частичкой истории своего рода, и это очень приятно.

Люк Столтман и Алексей Новиков, декабрь 2020 В гостях у братьев Столтманов Такой килт своего клана Люк Столтман подарил и Новикову

- Вы неожиданно быстро заявили о себе миру, за очень короткое время став самым титулованным на планете. А что побудило вас прийти в стронгмен?

- С 14-ти лет я просто занимался спортом в тренажерном зале для себя, чтобы быть здоровым и красивым (улыбается). Вскоре это вылилось в соревнования, на которых сначала хотелось выступить, опять-таки, для себя. Потом стало понятно, что я выигрываю некоторые соревнования, у меня очень хорошие результаты, и я начал развиваться все больше и больше. В 18 лет я перешел в стронгмен, и дошло до того, что выиграл высшие и самые престижные соревнования в мире.

Пытаемся разобраться в составляющих успеха, что же зависело от самого Алексея и какие влияли внешние факторы.

- Как ни крути, у спортсмена должны быть физические данные, он должен быть талантлив, потому что на этом высоком уровне много людей, которые работают очень трудно, но не все становятся сильнейшими людьми мира. Это первое. Второе: много ли я тренируюсь? Я даже не замечаю этого, потому что очень это люблю, и не считаю это работой — просто делаю то, что люблю. Поэтому не устаю и могу тренироваться два раза в день. И мне будет все хорошо.

Свою роль играет и удача. По мнению спортсмена, и в конкретных соревнованиях, и в спорте вообще обязательно есть процент удачи, но он каждый раз разный и его не вычислишь. Важной считает спортсмен поддержку близких, которая сыграла большую роль в становлении его как спортсмена. Особенно ему помогал дедушка, который совсем немного не дожил до триумфа настойчивого внука. "Чтобы я мог тренироваться, дедушка делал для меня все оборудование из металла — варил, пилил, резал и т.п.".

Ну и, конечно, таланту молодого спортсмена помогли раскрыться наставники.

- И один, и второй тренер по-своему внесли определенный вклад в мое становление. Первый тренер — Михаил Гераскевич — дал мне веру в себя и научил не бояться большой тяжелой работы, а второй тренер — Сергей Осипчук — все это во мне "отрихтовал", научив грамотно тренироваться и хорошо восстанавливаться.

Высокий статус нужно подтверждать ежегодно

Четыре года подряд — с 2016 по 2019-й — Алексей Новиков становился сильнейшим на отечественных турнирах стронгменов. В 2020 году (возможно, ненадолго?) уступил титул, став вторым. С 2017 года представитель Украины демонстрирует свою мощь на международных соревнованиях, буквально "коллекционируя" награды высшей пробы. В том числе и на турнирах, организованных под эгидой знаменитого "железного Арни" — Арнольда Шварценеггера.

- Алексей, а какой турнир вам запомнился больше всего, был самым сложным, изменил вас и вашу жизнь?

- World Strongest Man в Брадентоне (Флорида, США) в ноябре 2020 — турнир, который для меня стал выдающимся, на нем я завоевал звание "Самый сильный человек мира" и он был самым сложным для меня с моральной и физической точки зрения, — ни на минуту не задумавшись, отвечает атлет.

Так Новиков стал вторым самым сильным человеком мира — представителем Украины — после Василия Вирастюка, который стал обладателем этого титула в 2004 году. Ну и конечно, старший друг от всей души поздравил младшего с победой.

Соперничество на помосте не мешает хорошим отношениям между силачами разных стран. Алексей поясняет: "После соревнований мы все дружим, потому что соревнуемся не друг с другом, а с металлом. Никто не мешает друг другу поднять тот или иной вес".

Самые сильные украинцы Василий Вирастюк и Алексей Новиков Самые сильные украинцы Василий Вирастюк и Алексей Новиков

- Вы завоевали множество наград, титулов, стали автором рекордов. Есть еще соревнования, на которых вы не были, а хотите побывать, или показать лучший результат, или теперь осталось только подтверждать свой статус самого сильного человека?

- Ежегодно все спортивные результаты обнуляются и не обнуляются одновременно, — объясняет атлет. — То есть, свой статус нужно подтверждать на каждых соревнованиях ежегодно, доказывать, что ты — чемпион, потому что каждый год все меняется и уже твой статус "сильнейшего" не работает. Если ты хочешь считаться "сильнейшим" на 2022-й, на 2023-й год — ты должен этот результат вновь подтвердить. А если говорить о соревнованиях, на которых я еще не выступал в стронге, то такие есть, в том числе, и новые. Например, есть одно, как минимум, которое запланировано, и я буду на нем выступать. И я знаю, что стронг развивается, есть новые соревнования в проектах и, я думаю, что, в конечном итоге, будут еще соревнования.

По словам Алексея Новикова, в организации и проведении турниров для стронгменов лидируют Англия и США. Ну а сколько всего подобных турниров различного уровня проводится в мире, подсчитать невозможно.

- Например, в одной только Украине может проходить до 30 соревнований, но о некоторых я даже никогда не слышал, потому что это другой уровень. И если мы говорим, что в Украине 20-30, то представьте, сколько стран организуют подобные турниры. Если же говорим о высоком уровне, то даже в условиях коронавирусных ограничений, это, примерно, 10-12 соревнований в мире в год. Если не будет пандемии, то будет до 15 соревнований.

Спортсмены есть. А вот денег на них нет

Конечно, хотелось бы, чтобы в мире знали не только таких украинских силачей, как Вирастюк и Новиков. Поэтому интересно, в каких регионах Украины сейчас сосредоточена "основная мощь". Оказывается, такие "ячейки" стронга есть в Киеве и Львове.

- А большая у нас "скамейка запасных" — много ли перспективных ребят в возрасте 17-18 лет, которые впоследствии могут прославить Украину?

- Зачем нам говорить о 17-18-летних ребятах, когда у нас есть готовые атлеты, которым сейчас не хватает финансирования и поддержки от Федерации для их продвижения? — буквально "взрывается" ответом Алексей. — Вот смотрите: в моем случае так получилось, что я получил хорошую поддержку от семьи, повезло, что у меня была работа, которая меня не тяготила, и я мог заниматься спортом, но это не типичный вариант, а, возможно, феномен, что у меня так пошло развитие. Я знаю много спортсменов очень сильных, которым нужно помочь перейти из любительской лиги, где они давно выигрывают все, и хотят перейти в стронг. Но, чтобы перейти в профи, надо год поработать в спортзале, не работая на другой работе, и перейти на новый уровень оборудования и подготовки!

- Так в чем же отечественные силачи нуждаются больше всего — в помещениях, специальных тренажерах, опытных тренерах или в деньгах?

- Если бы наше государство, то есть, люди, которые принимают решения, обратили внимание на эту проблему, пригласили главных спортсменов и просто спросили у них: "Что вам нужно для развития?" — мы могли бы дать ответ. А вызывают всегда президентов федераций и деньги оседают в федерациях и не доходят до спортсменов. Мы могли бы объяснить, что необходимо, и возможно, нам даже не нужны деньги напрямую. Но в целом, спокойно можно создать для стронгменов гораздо лучшие условия. Я говорю о спортивных залах и приобретении нового оборудования и тому подобное.

Алексей считает, что удивляться неправильному распределению средств не стоит. "Если мы говорим о коррупции в других отраслях Украины, то ничего удивительного нет в том, что она есть и в спорте. В полиции есть, в строительстве — есть, а в спорте — нет?".

Алексей Новиков и Арнольд Шварценеггер Алексей Новиков и Арнольд Шварценеггер Силачи в доме у Арнольда Шварценеггера Алексей Новиков у скульптуры Арнольда Шварценеггера

- Сколько, например, вам необходимо средств в месяц для питания, поддержания здоровья и формы, стартовых взносов, перелетов и переездов?

- Чтобы полностью закрыть все мои потребности, чтобы быть спортсменом моего уровня, надо 5-8 тысяч долларов в месяц. Если бы было финансирование, можно было бы и 10, и 12 тысяч даже, но пока мы не доведем то, что у нас есть, до среднего уровня, то о 12-ти еще не говорим и не думаем.

Наш герой - на обложке журнала

- Как чиновники относятся к стронгмену — гордятся, но денег не выделяют? Или вообще равнодушны к успехам и проблемам?

- Я скажу так, как я это вижу: есть, возможно, каких-то 0,02%, которые слышат, знают и помогают. Есть больше, скажем, 1-3% чиновников, которые слышат, знают, поддерживают, но все это только на словах. А никаких движений не делают. Но есть единичные случаи, то есть, если всех наших чиновников тысяч 5 или больше, то, может, 2-3 человека могут действительно помочь. И то, не на постоянной основе, а разово, возможно, на полгода.

- А если нет поддержки от государства, то может, поддержка от спонсоров есть?

- Если мы говорим об Украине, то нет. Украина слишком бедная, чтобы таким заниматься. К сожалению. Может, потенциальные спонсоры не видят в этом выгоды? Я думаю, что на данном этапе экономического развития нашей страны спортсменам нужна поддержка именно от государства, а не от спонсоров. Или государству нужно много денег вложить в развитие спорта, чтобы и другие спортсмены стали популярны примерно так же, как футболисты — чтобы их показывали по телевизору, по новостям.

Новиков приводит показательный пример, который вызывает чувство досады и стыда.

- У меня есть список контактов журналистов, с которыми мы когда-нибудь сотрудничали, это люди, которые знают обо мне, и в этом списке было 83 человека. Когда я вернулся с World Strongest Man, мы подали пресс-релиз на 83 человека, ответило нам 6, поздравили, что я такой молодец большой, и только один канал сделал репортаж на несколько минут! Но никто не пригласил, никто не встретил в аэропорту, никто не взял интервью! Оказалось, что в этом не заинтересованы ни Министерство спорта, ни телеканалы, ни их владельцы.

Если мне дадут задание найти и взять материал, где выступают наши спортсмены, чтобы рассказать об этом в передаче, то я могу сделать это очень легко. Но никому это не интересно. Именно поддержка физической культуры, людей и здоровье нации — не интересны. Я вам больше скажу: когда я выиграл соревнования самого сильного человека мира, я запросил эти материалы и мне дали 20000 долларов на показ их в Украине. Я бегал по всем каналам, предлагая, чтобы их просто показали по телевидению (5 серий по 28 минут и одна на 56), разговаривал со всем, с кем мог, но мне все отказали. Все! Никому это не интересно…

Parimatch Ukraine подал руку поддержки

Несмотря на такое равнодушие отечественного телевидения, благодаря интернету и социальным сетям самого сильного человека мира знают в лицо не только люди, которые интересуются спортом. А совсем недавно самый сильный человек планеты Алексей Новиков стал партнером украинского мецената спорта №1 — компании Parimatch. Это сотрудничество обещает стать взаимовыгодным.

Достижение Алексея Новикова внесено в Национальный реестр рекордов

«Parimatch всегда выбирает партнеров среди лучших. Алексей Новиков уже стал самым сильным человеком планеты и впереди у него еще много побед и рекордов. О силе Алексея хорошо знают не только в Украине, но и за ее пределами. Вместе мы сможем еще больше сделать для развития украинского стронгмена и увеличит его популярность во всем мире» — так заявил директор по развитию Parimatch Ukraine Павел Кожухарь.

- Алексей, чем, по вашему мнению, вы заинтересовали этого спонсора и что от вас требуется, как от партнера?

- Parimatch — это компания, которая сотрудничает с большим количеством спортсменов и команд в мире спорта. Так как мне повезло победить и стать самым сильным человеком планеты, у меня было желание сотрудничать именно с компанией, у которой в портфеле большое количество контактов со спортсменами. Так и получилось! Я рад быть партнером компании Parimatch уже полгода, и это только начало нашего совместного сотрудничества!

Я думаю, интерес ко мне возник потому, что я открытый человек, готовый сотрудничать, плюс я завоевал титул и стал самым сильным человеком планеты, и мой профиль в Инстаграм является моей рекламной платформой.

Но по зарплате мы отталкивались от Инстаграм, так как от него идет монетизация. И именно я предложил компании Parimatch сотрудничество.

Я должен упоминать Parimatch в моих постах и сториз в моем Инстаграм, посещать крутые и яркие мероприятия, которые готовит на высшем уровне компания Parimatch.

А вот в далекое будущее суперспортсмен пока не заглядывает, и по крайней мере, публично не строит планов — станет ли тренером, функционером или политиком.

- Сейчас мне 25 лет, и я хочу еще выступать, как минимум, 5 лет. А за это время я уже 10 раз изменю свое мнение. Конечно, спорт — не вечность, после него есть жизнь и в ней также нужно чем-то заниматься.

Мы надеемся, что количество ярких побед и рекордов на счету талантливого и настойчивого соотечественника с каждым годом будет увеличиваться.