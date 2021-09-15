Найсильніша людина планети Олексій Новіков: "Гроші не доходять до спортсменів, осідаючи в федераціях"

"Телеграф" поспілкувався з відомим стронгменом Олексієм Новіковим про реалії українського спорту

Ах, як хочеться гордо перераховувати завойовані на Олімпіаді, чемпіонатах Європи та світу медалі, відчувати себе причетними до спортивних досягнень співвітчизників, і навіть дозволити собі нарікати тим, хто не досяг пʼєдесталу: "Що ж ви не виправдали наших надій…"! Це не про всіх нас, а про особливу категорію людей, які мають до спорту найбезпосередніше відношення — чиновників цієї галузі економіки і бізнесу. Начебто ж зрозуміло — віддача буде пропорційною кількості коштів, вкладених в спортивні бази і самих атлетів? Однак на практиці виходить інакше і спортсмени здобувають свої нагороди виключно на межі сил і духу, тобто, не "завдяки", а "всупереч".

Яскравий приклад тому — успіх київського стронгмена Олексія Новікова, який в листопаді минулого року переміг у турнірі World Strongest Man, в 24 роки ставши найсильнішою людиною планети. І наймолодшим за всю історію цього звання. Що стало запорукою такого звершення, чи відчувають українські стронгмени підтримку профільного міністерства і хто може допомогти силачам, "Телеграф" дізнавався у самого атлета.

Тренування, настанови, підтримка і ще трохи удачі

Співрозмовник, до речі, зовсім недавно повернувся з чергового богатирського багатоборства, на цей раз з Британських островів, і традиційно — з головною нагородою.

Олексій Новіков з головною нагородою

- Це був турнір Strongman Classic 2021, який проходив в Лондоні на найпрестижнішій арені королівства, а може і світу, Royal Albert Hall. Змагання проводила організація Giants Live. З конкурентів був найсильніша людина планети на актуальний 2021 рік – Том Столтман (Tom "The Albatross" Stoltman) і ще кілька спортсменів високого рівня. Там не було слабких спортсменів, тільки еліта, всього 11 осіб. На таку арену з таким рівнем організації запрошують кращих з кращих, — без найменшого пафосу повідомляє Олексій Новіков.

Після Лондона спортсмен відправився до Шотландії до свого друга Люка Столтмана (5-кратного переможця Національної першості стронгменів і брата Тома) і деякий час гостював там, знайомлячись з шотландськими традиціями і культурою. Ну як тут не запитати — чи приміряв українець шотландський кілт?

- Звичайно, приміряв. У кілта досить серйозна і велика історія: у кожного клану, яких в Шотландії кілька десятків, свій особливий малюнок і кольори тканини кілта, а також свої герб, прізвище та територія. І мені було дуже цікаво дізнатися про це. Люк Столтман подарував мені такий комплект чоловічого національного одягу. Це клан його бабусі, отже, він поділився частинкою історії свого роду, і це дуже приємно.

В гостях у братів Столманів

- Ви несподівано швидко заявили про себе світові, за дуже короткий час ставши найтитулованішим на планеті. А що спонукало вас прийти в стронгмен?

- З 14-ти років, я просто займався спортом в тренажерному залі для себе, щоб бути здоровим і красивим (посміхається). Незабаром це вилилося в змагання, на яких спочатку хотілося виступити, знову-таки, для себе. Потім стало зрозуміло, що я виграю деякі змагання, у мене дуже хороші результати, і я почав розвиватися все більше і більше. У 18 років я перейшов в стронгмен, і дійшло до того, що виграв вищі і найпрестижніші змагання в світі.

Намагаємося розібратися в складових успіху, що ж залежало від самого Олексія і які впливали зовнішні фактори.

- Як не крути, у спортсмена повинні бути фізичні дані, він повинен бути талановитий, тому що на цьому високому рівні багато людей, які працюють дуже важко, але не всі стають найсильнішими людьми світу. Це перше. Друге: чи багато я тренуюся? Я навіть не помічаю цього, тому що дуже це люблю, і не вважаю це роботою — просто роблю те, що люблю. Тому не втомлююся і можу тренуватися два рази в день. І мені буде все добре.

Свою роль відіграє і удача. На думку спортсмена, і в конкретних змаганнях, і в спорті взагалі обовʼязково є відсоток удачі, але він кожного разу різний і його не вирахуєш. Важливою вважає спортсмен підтримку близьких, яка зіграла велику роль в становленні його, як спортсмена. Особливо йому допомагав дідусь, який зовсім трохи не дожив до тріумфу наполегливого онука. "Щоб я міг тренуватися, дідусь робив для мене все обладнання з металу — варив, пиляв, різав тощо".

Ну і, звичайно, таланту молодого спортсмена допомогли розкритися наставники.

- І один, і другий тренер по-своєму внесли певний вклад в моє становлення. Перший тренер – Михайло Гераскевич дав мені віру в себе і навчив не боятися великої важкої роботи, а другий тренер – Сергій Осипчук все це в мені "відрихтував", навчивши грамотно тренуватися і добре відновлюватися.

Високий статус потрібно підтверджувати щорічно

Чотири роки поспіль — з 2016 по 2019-й — Олексій Новіков ставав найсильнішим на вітчизняних турнірах стронгменів. У 2020 році (можливо, ненадовго?) поступився титулом, ставши другим. З 2017 року представник України демонструє свою міць на міжнародних змаганнях, буквально "колекціонуючи" нагороди найвищого ґатунку. У тому числі і на турнірах, організованих під егідою знаменитого "залізного Арні" — Арнольда Шварценеггера.

- Олексію, а який турнір вам запамʼятався найбільше, був найскладнішим, змінив вас і ваше життя?

- World Strongest Man в Брадентоні (Флорида, США) в листопаді 2020 року — турнір, який для мене став найвидатнішим, на ньому я завоював звання "Найсильніша людина світу" і він був найскладнішим для мене з моральної і фізичної точки зору, — ні на мить не задумавшись, відповідає атлет.

Так Новіков став другою найсильнішою людиною світу — представником України — після Василя Вірастюка, який став володарем цього титулу в 2004 році. Ну і звичайно, старший товариш від щирого серця привітав молодшого з перемогою.

Суперництво на помості зовсім не заважає добрим взаєминам між силачами різних країн. Олексій пояснює: "Після змагань ми всі дружимо, тому що змагаємося не один з одним, а з металом. Ніхто не заважає один одному підняти ту чи іншу вагу".

Найсильніші українці Олексій Новіков та Василь Вірастюк

- Ви завоювали безліч нагород, титулів, стали автором рекордів. Чи є ще змагання, на яких ви не були, а хочете побувати, або показати кращий результат, або тепер залишилося тільки підтверджувати свій статус найсильнішої людини?

- Щороку всі спортивні результати обнуляються і не обнуляються одночасно, — розтлумачує атлет. — Тобто, свій статус потрібно підтверджувати на кожних змаганнях щорічно, доводити, що ти — чемпіон, тому що щороку все змінюється і вже твій статус "найсильнішого" не працює. Якщо ти хочеш вважатися "найсильнішим" на 2022-й, на 2023-й рік — ти повинен цей результат знову підтвердити. А якщо говорити про змагання, на яких я ще не виступав у стронзі, то такі є, в тому числі, і нові. Наприклад, є одне, як мінімум, яке заплановано, і я буду на ньому виступати. І я знаю, що стронг розвивається, є нові змагання в проектах і, я думаю, що, в кінцевому підсумку, будуть ще змагання.

За словами Олексія Новікова, в організації і проведенні турнірів для стронгменів лідирують Англія і США. Ну а скільки всього подібних турнірів різного рівня проводиться в світі, підрахувати неможливо.

- Наприклад, в одній тільки Україні може проходить до 30 змагань, але про деякі я навіть ніколи не чув, тому що це інший рівень. І якщо ми говоримо, що в Україні 20-30, то уявіть, скільки країн організовують подібні турніри. Якщо ж говоримо про високий рівень, то, навіть, в умовах коронавірусних обмежень, це, приблизно, 10-12 змагань за ріу у світі. Якщо не буде пандемії, то буде до 15 змагань.

Спортсмени є. А от грошей на них немає

Звичайно, хотілося б, щоб в світі знали не тільки таких українських силачів, як Вірастюк і Новіков. Тому цікаво, в яких регіонах України нині зосереджена "основна міць". Виявляється, такі "осередки" стронгу є в Києві та Львові.

- А чи велика у нас "лава запасних" — чи багато перспективних хлопців віком 17-18 років, які згодом можуть прославити Україну?

- Навіщо нам говорити про 17-18-річних хлопців, коли у нас є готові атлети, яким зараз не вистачає фінансування і підтримки від Федерації для їх просування? — буквально "вибухає" відповіддю Олексій. — Ось дивіться: в моєму випадку так вийшло, що я отримав хорошу підтримку від сімʼї, пощастило, що у мене була робота, яка мене не обтяжувала, і я міг займатися спортом, але це не типовий варіант, а, можливо, феномен, що у мене стався такий розвиток. Я знаю багато спортсменів дуже сильних, яким потрібно допомогти перейти з аматорської ліги, де вони давно виграють все, і хочуть перейти в стронг. Але, щоб перейти в профі, треба рік попрацювати в спортзалі, не працюючи на іншій роботі, і перейти на новий рівень обладнання та підготовки!

- Так чого вітчизняні силачі потребують найбільше — приміщень, спеціальних тренажерів, досвідчених тренерів або грошів?

- Якби наша держава, тобто, люди, які приймають рішення, звернули увагу на цю проблему, запросили головних спортсменів і просто запитали у них: "Що вам потрібно для розвитку?" — ми б могли дати відповідь. А викликають завжди президентів федерацій і гроші осідають в федераціях і не доходять до спортсменів. Ми могли б пояснити, що необхідно, і можливо, нам навіть не потрібні гроші безпосередньо. Але в цілому, спокійно можна зробити для стронгменів набагато кращі умови. Я говорю про спортивні зали і придбання нового обладнання тощо.

Олексій вважає, що дивуватися неправильному розподілу коштів, не варто. "Якщо ми говоримо про корупцію в інших галузях в Україні, то нічого дивного немає в тому, що вона є і в спорті. У поліції є, в будівництві — є, а в спорті — немає?".

Олексій Новіков та Арнольд Шварцнеггер

- Скільки, наприклад, вам необхідно коштів в місяць для харчування, підтримки здоровʼя і форми, стартових внесків, перельотів і переїздів?

- Щоб повністю закрити всі мої потреби, щоб бути спортсменом мого рівня, треба 5-8 тисяч доларів на місяць. Якби було фінансування, можна було б і 10, і 12 тисяч навіть, але поки ми не доведемо те, що у нас є, до середнього рівня, то про 12 ще не говоримо і не думаємо.

Наш герой на обкладинці журналу

- Як чиновники ставляться до стронгмену — пишаються, але грошей не виділяють? Або взагалі байдужі до успіхів і проблем?

- Я скажу так, як я це бачу: є, можливо, якихось 0,02%, які чують, знають і допомагають. Є більше, скажімо, 1-3% чиновників, які чують, знають, підтримують, але все це тільки на словах. А ніяких рухів не роблять. Але є поодинокі випадки, тобто, якщо всіх наших чиновників тисяч 5 або більше, то, може, 2-3 людини можуть дійсно допомогти. І то, не на постійній основі, а разово, можливо, на півроку.

- А якщо немає підтримки від держави, то може, підтримка від спонсорів є?

- Якщо ми говоримо про Україну, то немає. Україна занадто бідна, щоб таким займатися. На жаль. Може, потенційні спонсори не бачать в цьому вигоди? Я думаю, що на даному етапі економічного розвитку нашої країни спортсменам потрібна підтримка саме від держави, а не від спонсорів. Або державі потрібно багато грошей вкласти в розвиток спорту, щоб і інші спортсмени стали популярні приблизно так, як і футболісти — щоб їх показували по телевізору, по новинах.

Новіков призводить показовий приклад, який викликає почуття досади й сорому.

- У мене є список контактів журналістів, з якими ми коли-небудь співпрацювали, це люди, які знають про мене, і в цьому списку було 83 людини. Коли я повернувся з World Strongest Man, ми подали прес-реліз на 83 людини, відповіло нам 6, привітали, що я такий молодець великий, і тільки один канал зробив репортаж на кілька хвилин! Але ніхто не запросив, ніхто не зустрів в аеропорту, ніхто не взяв інтервʼю! Виявилося, що в цьому не зацікавлені ні Міністерство спорту, ні телеканали, ні їхні власники.

Якщо мені дадуть завдання знайти і взяти матеріал, де виступають наші спортсмени, щоб розповісти про це в передачі, то я можу зробити це дуже легко. Але нікому це не цікаво. Саме підтримка фізичної культури, людей і здоровʼя нації — не цікаві. Я вам більше скажу: коли я виграв змагання найдужчої людини світу, я запросив ці матеріали і мені дали 20 тисяч доларів на показ їх в Україні. Я бігав по всіх каналах, пропонуючи, щоб їх просто показали по телебаченню (5 серій по 28 хвилин і одна на 56), розмовляв з усім, з ким міг, але мені все відмовили. Всі! Нікому це не цікаво …

Parimatch Ukraine подав руку підтримки

Незважаючи на таку байдужість вітчизняного телебачення, завдяки інтернету та соціальних мереж найдужчу людину світу знають в обличчя не тільки люди, які цікавляться спортом. А зовсім недавно найсильніша людина планети Олексій Новиков став партнером українського мецената спорту №1 — компанії Parimatch. Ця співпраця обіцяє стати взаємовигідною.

Досягнення Олексія Новікова внесено до Національного реєстру рекордів

«Parimatch завжди вибирає партнерів серед кращих. Олексій Новіков уже став найсильнішою людиною планети і попереду у нього ще багато перемог і рекордів. Про силу Олексія добре знають не тільки в Україні, а й за її межами. Разом ми зможемо ще більше зробити для розвитку українського стронгмена і збільшимо його популярність у всьому світі» — так заявив директор з розвитку Parimatch Ukraine Павло Кожухар.

- Олексію, чим, на вашу думку, ви зацікавили цього спонсора і що від вас вимагається, як від партнера?

- Parimatch — це компанія, яка співпрацює з великою кількістю спортсменів і команд в світі спорту. Так як мені пощастило перемогти і стати найсильнішою людиною планети, у мене було бажання, співпрацювати саме з компанією, у якої в портфелі велика кількість контактів зі спортсменами. Так і вийшло! Я радий бути партнером компанії Parimatch вже пів року, і це тільки початок нашої спільної співпраці!

Я думаю, цікавість до мене виникла тому-що я відкрита людина, яка готова співпрацювати, плюс я завоював титул і став найсильнішою людиною планети, і мій профіль в Інстаграм, який є моєю рекламною платформою.

Але, щодо зарплати ми відштовхувалися від Інстаграм, тому що від нього йде монетизація. І саме я запропонував компанії Parimatch співпрацю.

Я повинен згадувати Parimatch в моїх постах і сторіз в моєму Інстаграм,відвідувати круті та яскраві заходи, які готує на вищому рівні компанія Parimatch.

А ось в далеке майбутнє суперспортсмен поки не заглядає, і принаймні, публічно не будує планів – чи стане тренером, функціонером або політиком.

- Зараз мені 25 років, і я хочу ще виступати, як мінімум, 5 років. А за цей час я вже 10 раз зміню свої думки. Звичайно, спорт — не вічність, після нього є життя і в ньому також потрібно чимось займатися.

Ми сподіваємося, що кількість яскравих перемог і рекордів на рахунку талановитого і наполегливого співвітчизника з кожним роком буде збільшуватися.