Parimatch Ukraine в списку найбільш відомих у світі українських компаній

Загальний список складається з 30 українських компаній, які вже встигли голосно заявити про себе на весь світ

Українських фахівців сьогодні можна зустріти у найвідоміших компаніях по всьому світі. Не зволікають з цим й вітчизняні бренди. Цей факт з легкістю довів діловий новинний портал LIGA.net, який склав перелік яскравих та сучасних українських продуктів. Загалом список складається з 30 українських компаній, які вже встигли гучно заявити про себе на весь світ. Критерієм відбору став досвід редакції, а також зворотній звʼязок та коментарі підприємців і консультантів.

Визнання отримав бренд Parimatch. В Україні його представляє компанія Parimatch Ukraine, яка у 2021 році стала першою ліцензованою онлайн беттінг компанією в країні. Компанія є найбільшим українським інвестором в розвиток спорту на національному та регіональному рівні. Стратегія розвитку заснована на європейських принципах відповідальної гри та кібербезпеки. Нові технології та ідеї разом із драйвовою командою допомагають підвищувати інвестиційну привабливість країни, рухатися вперед, реалізовувати масштабні проєкти у сфері розваг, культури, спорту та активного відпочинку.

З компанією співпрацював легендарний боксер Майк Тайсон, нині амбасадором та партнерами Parimatch Ukraine є найвідоміший у світі боєць ММА Конор Макрегор, а також футбольні клуби Челсі, Ювентус, Евертон та Лестер Сіті. У портфелі партнерських проєктів є й національні футбольні та хокейні клуби, Федерація баскетболу України, Асоціація футзалу України, Федерація кіберспорта України(UESF) та ін.

«Наші партнери це не лише про спорт і маркетинг, а ще й про покращення іміджу нашої країни, підвищення її впізнаваності у світі, і як наслідок – привабливості для зовнішніх інвестицій. Статус Parimatch Ukraine – єдиної ліцензійної беттінгової компанії в Україні, а також намір вести бізнес відкрито та прозоро гідно оцінили автори рейтингу. Сьогодні нам довіряють сотні тисяч клієнтів у всьому світі, яким у першу чергу ми даруємо яскраві емоції та можливість відчути себе частиною великих спортивних змагань», – зазначила генеральна директорка Parimatch Ukraine Наталія Гілевич

До переліку «З0 продуктів незалежної України, які завоювали світ» увійшли також творці застосунків BetterMe, Reface, Gramarly, Petcube, виробники моторних човнів Brig й всюдиходів Sherp, конструкторів UGears. З повним переліком компаній можна ознайомитися на веб-сайті видання.