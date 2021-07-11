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Олексій Новіков, найсильніша людина планети, став бренд-амбасадором Parimatch

Олексій Новіков, найсильніша людина планети, став бренд-амбасадором Parimatch
Оновлено 23:13 Нд, 11 Липень 2021 Телеграф

Меценат спорту №1 Parimatch та найсильніша людина планети Олексій Новіков яскраво оголосили про початок співпраці. Олексій став бренд амбасадором Parimatch та разом з компанією буде займатися розвитком та популяризацією українського стронгмену.

Олексій у прямому ефірі розпочав PM Football Battle - він підняв найважчий футбольний м’яч сходами прямо на сцену. Пізніше Новіков доєднався до команди вболівальників Італії та взяв участь у футбольному квізі разом з іншими експертами.

Завдяки співпраці Parimatch та Олексія Новікова вболівальники та журналісти зможуть частіше спілкуватися із найсильнішою людиною планети та отримувати ще більше цікавої інформації про тренування, перемоги та повсякденне життя українського богатиря.

Нагадаємо, що цього року Олексій Новіков вже був гостем проекту Parimatch «Сніданок з чемпіоном», де у прямому ефірі встановив новий рекорд України по перенесенню «Супер Йоку» (Коромисла) з живою вагою.

Олексій Євгенович Новіков - український силач, найсильніша людина світу, багаторазовий рекордсмен та володар чотирьох титулів Найсильніша людина України. Український богатир став наймолодшим переможцем найпрестижнішого турніру серед стронгменів World’s strongest man, такого не траплялось з 1973 року. Безпосередньо на турнірі Олексій встановив новий світовий рекорд: він зміг потягнути штангу вагою 537 кілограмів.

Директор зі зв’язків з громадськістю Parimatch Вадим Місюра:

“Parimatch завжди обирає бренд амбасадорів серед найкращих. Олексій Новіков вже став найсильнішою людиною світу і попереду у нього ще багато перемог та рекордів. Про силу Олексія добре знають не тільки в Україні, але і за її межами. Разом ми зможемо ще більше зробити для розвитку українського стронгмену та збільшимо його популярність в усьому світі”.

Найсильніша людина планети Олексій Новіков:

“Ця співпраця дуже важлива, тому що це нові можливості для міжнародного та українського світу стронгменів. Я дуже радий, що в перелік видів спорту з якими працює компанія Parimatch, потрапив стронгмен і цей вид спорту стане більш впізнаваним і популярним, тому що стронгмен ще більш непередбачуваний ніж футбол чи інший вид спорту”.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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