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Украинец Новиков вновь стал сильнейшим человеком планеты (видео)

Украинец Новиков вновь стал сильнейшим человеком планеты (видео)
Обновлено 11:28 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм worldsultimatestrongman

Украинский стронгмен Алексей Новиков выиграл международные соревнования World’s Ultimate Strongman - Strength Island.

Украинец сумел стать чемпионом, выиграв в двух из пяти видов программы, при этом неплохо выступив в трех других. В сумме Алексей набрал 68 баллов, опередив ближайшего оппонента на 10 очков. Второе место занял канадец Жан-Франсуа Карон, а третье - латвиец Айварс Смаукстелис.

Итоговая классификация:

Полное видео соревнований:

"Телеграф" напоминает, что ноябре 2020 года Новиков завоевал титул сильнейшего человека планеты, победив на соревнованиях The World's Strongest Man. Ранее Алексей установил мировой рекорд в упражнении "Manhood Stone".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 359

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Алексей Новиков.
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