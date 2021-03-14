Украинец Новиков вновь стал сильнейшим человеком планеты (видео)

Украинский стронгмен Алексей Новиков выиграл международные соревнования World’s Ultimate Strongman - Strength Island.

Украинец сумел стать чемпионом, выиграв в двух из пяти видов программы, при этом неплохо выступив в трех других. В сумме Алексей набрал 68 баллов, опередив ближайшего оппонента на 10 очков. Второе место занял канадец Жан-Франсуа Карон, а третье - латвиец Айварс Смаукстелис.

Итоговая классификация:

Полное видео соревнований:

"Телеграф" напоминает, что ноябре 2020 года Новиков завоевал титул сильнейшего человека планеты, победив на соревнованиях The World's Strongest Man. Ранее Алексей установил мировой рекорд в упражнении "Manhood Stone".