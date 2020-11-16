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Украинец Алексей Новиков получил титул самого сильного человека планеты

Украинец Алексей Новиков получил титул самого сильного человека планеты
09:43 Сегодня Телеграф Фото: Алексей Новиков (facebook - Роман Кулик)

15 ноября во Флориде завершился престижный турнир стронгменов "The World's Strongest Man", который уверенно выиграл украинец Алексей Новиков.

Об этом сообщил сотрудник проекта Экспертний Корпус Роман Кулик на своей странице в Фейсбуке.

Впервые с 2004 года украинец побеждает на WSM. В прошлый раз это был Василий Вирастюк.

Стоит отметить, что никто всерьез не принимал Новикова в расчет в 2020 году.

"Ранее он показывал крутые результаты в отдельных ивентах, но не насколько, чтобы претендовать на титул. Тем более недавно имел траблы с коленями. И тут внезапно, в Киеве на карантине натренировал впечатляющий прогресс",  - отмечает Кулик.

Таким образом Алексей повторил достижение легендарного исландца Йона Палла Сиґмарссона, который в 1984-м завоевал этот титул тоже в 24 года.

"Причем Новиков не с трудом вырвал победу, а уверенно победил в своей квалификационной группе, а затем выигрывал или входил в топ-3 по всем упражнениях исходов у топовых атлетов. Попутно еще и поставил рекорд в одной из стронговских тяг, лупанув дикие 537,5 кг", - подчеркнул Роман Кулик.

Видео с 2020 World's Strongest Man - YouTube:

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Алексей Новиков, World's Strongest Man.

Автор:

Телеграф
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