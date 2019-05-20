Украинский стронгмен Новиков второй раз подряд выиграл турнир Арнольд Классик

Новости спорта: В упражнении «Manhood Stone» Алексей Новиков установил мировой рекорд.

Украинский стронгмен Алексей Новиков победил на престижном турнире «Арнольд Классик Африка». Для 23-летнего киевлянина это уже вторая подряд победа в серии престижных турниров мирового стронгмену. Месяц назад Алексей победил на соревновании «Арнольд Классик Южная Америка».

На турнире в южноафриканском Йоханнесбурге Алексей опередил в общем зачете поляка Матеуша Келишковського (на полтора балла) и американца Джерри Причетта (на четыре очка). Из шести дисциплин украинец победил в одной, дважды был вторым, а еще два раза показывал третий результат.

Интересно, что в упражнении «Manhood Stone» Алексей Новиков установил мировой рекорд, пять раз перебросив шар весом 220 килограммов через перекладину на высоте 130 см в течение одной минуты! Заслуживает внимания и результат Алексея в «Прогулке фермера»: два чемодана весом по 180 кг на дистанцию 20 метров киевлянин пронес за 9 секунд!

Следующим соревнованием для Алексея станет главный старт сезона - турнир World Strongest Man, на котором ранее дважды победил Василий Вирастюк. Турнир на звание Самый сильный человек планеты начнется 13 июня в американском штате Флорида.