В боях за Украину погиб спортсмен-силач

Спортсмен имел боевой опыт

На войне с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по гиревому спорту капитан Виталий Морозов.

Об этом в конце июня сообщил сайт "Янголи спорту".

По информации источника, Виталий погиб еще 7 марта в бою за Киев. Враг обстрелял позицию Морозова из минометов. Осколки мины ранили офицера. Увидев, что капитан ранен, побратимы бросились его спасать, но вторая вражеская мина оборвала жизнь Виталия и еще двух бойцов.

Сообщается, что Морозов родился в 1989 году в Андрушевке (Житомирская область). Военную службу начал солдатом срочной службы в батальоне обеспечения учебного процесса ЖВИ. Через год поступил и продлил службу уже курсантом. В 2018 году вернулся в свой Житомирский военный институт имени Сергея Королева на должность курсового офицера. Через два года был повышен до начальника учебного курса. Виталий также участвовал в Операции объединенных сил на Донбассе.

Морозов одерживал победы на государственных и участвовал в международных соревнованиях в гиревом спорте, также он получил статус мастера спорта Украины.

Напомним, 15 июня во время выполнения боевого задания на Донетчине погиб 30-летний игрок в американский футбол, который ранее выступал за Винницких "Волков" и Киевских "Патриотов".

Ранее сообщалось, что украинский шахматист героически погиб на войне с рф.