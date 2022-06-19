На Донбассе во время выполнения боевого задания погиб украинский футболист

Спортсмен отдал жизнь за родину

На войне с российскими оккупантами погиб бывший игрок Украинской лиги американского футбола Игорь Бойко.

Об этом сообщила Тульчинская районная военная администрация на своем официальном сайте.

Сообщается, что спортсмен погиб 15 июня во время выполнения боевого задания в результате взрывной травмы возле села Орехово Донецкой области. 30-летний футболист ранее выступал за винницких "Волков" и киевских "Патриотов". В составе "Волков" Игорь в 2017 году завоевал "серебро" чемпионата Украины в Высшей лиге.

"От имени нашего клуба, всех игроков, всего общества американского футбола Украины мы выражаем свое соболезнование родителям и семье Игоря. Он защищал свободу нашей страны и отдал за нее жизнь. Пусть наш герой покоится с миром в лучшем мире, а враг наш не знает покоя ни на этом, ни на том свете", — отреагировали на смерть своего бывшего игрока "Волки".

Ранее сообщалось, что украинский шахматист героически погиб на войне с россией. Напомним, в бою с оккупантами был убит боксер-чемпион.