Укр

Украинец стал самым сильным человеком Европы и напомнил миру о бесчинствах россиян (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Алексей Новиков Новость обновлена 03 апреля 2022, 21:01
Алексей Новиков

Спортсмен призвал почтить жертв российского террора.

Украинский стронгмен Алексей Новиков завоевал титул сильнейшего человека Европы, после чего призвал минутой молчания почтить память жертв войны в Украине.

Об этом сообщает официальный twitter соревнований "Игры гигантов".

26-летний киевлянин выиграл два из пяти упражнений на турнире в Лидсе (Англия), набрав 52 балла. Этого хватило для победы. Шотландец Люк Столтмен стал вторым, а Константин Джанашия из Грузии показал третий результат. Еще один украинец Павел Кордияка с 37 баллами оказался на четвертой позиции.

Новиков посвятил победу Украине, а стоя на пьедестале почета украинец призвал окружающих почтить минутой молчания жертв российского террора.

"Эту победу я посвящаю Украине. Мы победим. Мы самые сильные, запомните это. Мы будем самой цветущей страной на планете. Мы будем жить очень хорошо. Я вам это обещаю. Я много путешествую и знаю, что Украина – это действительно лучшая страна. Не хочу нигде жить, кроме Украины. Слава Украине!" – заявил спортсмен.

"Этот праздник прошел очень весело и здорово, но сейчас в Украине война. Пожалуйста, сделайте это для меня. Почтите минутой молчания всех погибших", — сказал Новиков.

Ранее Алексей Новиков передал заработанные на соревнованиях в США 100 тысяч долларов Вооруженным Силам Украины.

Алексей Новиков пожертвовал на нужды армии все свои призовые
Алексей Новиков пожертвовал на нужды армии все свои призовые

Напомним, украинские борчихи выиграли два "золота" на чемпионате Европы в Будапеште. Кроме того, Елена Костевич стала чемпионкой Европы по стрельбе.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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