Украинец стал самым сильным человеком Европы и напомнил миру о бесчинствах россиян (видео)

Спортсмен призвал почтить жертв российского террора.

Украинский стронгмен Алексей Новиков завоевал титул сильнейшего человека Европы, после чего призвал минутой молчания почтить память жертв войны в Украине.

Об этом сообщает официальный twitter соревнований "Игры гигантов".

26-летний киевлянин выиграл два из пяти упражнений на турнире в Лидсе (Англия), набрав 52 балла. Этого хватило для победы. Шотландец Люк Столтмен стал вторым, а Константин Джанашия из Грузии показал третий результат. Еще один украинец Павел Кордияка с 37 баллами оказался на четвертой позиции.

Новиков посвятил победу Украине, а стоя на пьедестале почета украинец призвал окружающих почтить минутой молчания жертв российского террора.

"Эту победу я посвящаю Украине. Мы победим. Мы самые сильные, запомните это. Мы будем самой цветущей страной на планете. Мы будем жить очень хорошо. Я вам это обещаю. Я много путешествую и знаю, что Украина – это действительно лучшая страна. Не хочу нигде жить, кроме Украины. Слава Украине!" – заявил спортсмен.

"Этот праздник прошел очень весело и здорово, но сейчас в Украине война. Пожалуйста, сделайте это для меня. Почтите минутой молчания всех погибших", — сказал Новиков.

Ранее Алексей Новиков передал заработанные на соревнованиях в США 100 тысяч долларов Вооруженным Силам Украины.

Алексей Новиков пожертвовал на нужды армии все свои призовые

Напомним, украинские борчихи выиграли два "золота" на чемпионате Европы в Будапеште. Кроме того, Елена Костевич стала чемпионкой Европы по стрельбе.