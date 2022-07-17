"Ворсклі" пророкують швидкий виліт з єврокубків: прогноз на матч Ліги конференцій з АІКом

Фахівці не вірять в український клуб

Аналітики виявилися не на боці полтавської "Ворскли", яка стала 5-ою за підсумками сезону УПЛ 2021/22, у протистоянні зі шведським АІКом у Лізі конференцій УЄФА сезону 2022/23.

Про це повідомляє букмекерська компанія "Парі-Матч". Фахівці вважають, що полтавська команда практично не має шансів на успіх у першій грі.

На думку букмекерів, український клуб є андердогом у першій зустрічі. На успіх "Ворскли" можна зробити ставку з коефіцієнтом 5,00. Водночас тріумф номінальних гостей оцінюється коефіцієнтом 1,76, а нічия — 3,30. Аналітики вважають, що поєдинок, найімовірніше, завершиться перемогою АІКу з рахунком 0:1 (коефіцієнт 5,50).

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Ворскла" — "АІК" (дані за 17 липня):

Парі-Матч: (перемога "Ворскли" 5,00 — нічия 3,30 — перемога АІКа 1,76)

"Ворскла" через повномасштабне вторгнення рф в Україну змушена зіграти обидва стартові матчі в другому відбірному раунді ЛК на виїзді. Перший поєдинок відбудеться у четвер, 21 липня, на стадіоні "Стокхольмс" у Стокгольмі (Швеція), початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

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